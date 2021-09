Odisha, Bengale occidental par élection 2021 en direct: Bengale occidental (WB) par sondage électoral aujourd’hui couverture en direct, mises à jour en direct du vote électoral d’Odisha

in

2021 Odisha, Bengale occidental (WB) Mises à jour en direct du vote aux élections : le scrutin se terminera à 18 heures et le dépouillement des votes aura lieu le 3 octobre.

Outre le siège de Bhabanipur à Calcutta, des élections partielles ont également lieu aujourd’hui dans les sièges de Jangipur et Samserganj dans le district de Murshidabad au Bengale occidental et de Pipli à Odisha. Le vote a commencé à 7h00 et se terminera à 18h30. Selon le calendrier publié par la commission électorale au début du mois, le processus de vote de près de 12 heures a commencé dans les segments de l’assemblée à 7 heures du matin le 30 septembre, tandis que les votes seront comptés dans tous ces sièges le 3 octobre.

De longues files d’attente ont été observées depuis tôt le matin devant plusieurs kiosques dans les circonscriptions. Les votes se poursuivront jusqu’à 18h30. Les centres de vote ont été approvisionnés en masques et désinfectants dans le cadre des directives COVID-19, ont déclaré les responsables.

