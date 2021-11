Odisha évite d’emprunter en FY22

L’emprunt d’Odisha ne figure pas non plus dans le calendrier d’emprunt d’octobre à décembre.

Par Manish M Suvarna & Prasanta Sahu

Des revenus non fiscaux plus élevés provenant des activités minières ont empêché Odisha d’emprunter sur le marché par le biais de prêts de développement de l’État (SDL) entre avril et novembre, contre 3 000 crores de roupies levés au cours de la même période au cours de l’exercice 21. Selon le calendrier indicatif des emprunts sur le marché par les États et les UT, Odisha devait lever 1 000 crores de roupies au premier semestre de l’exercice 22, mais il ne l’a pas fait. L’emprunt d’Odisha ne figure pas non plus dans le calendrier d’emprunt d’octobre à décembre.

Alors que l’exercice 21 a connu une forte augmentation de l’émission de SDL alors que les États luttaient pour respecter leurs engagements de dépenses accrus en raison de Covid-19 au milieu d’une baisse des revenus, les emprunts de vingt-sept États et de deux territoires de l’Union jusqu’à présent dans l’exercice actuel restent 12% inférieurs au Calendrier indicatif et 16% de moins que celui de la période correspondante de FY21. La baisse des emprunts pourrait être attribuée à l’amélioration de leurs revenus par rapport aux dépenses engagées et au paiement rapide du déficit de compensation de la TPS aux États par le gouvernement central dans le cadre d’un accord de prêt adossé, ainsi que de la compensation bimensuelle normale de la TPS.

Les recettes non fiscales d’Odisha au premier semestre de l’exercice 22 proviennent principalement de l’exploitation minière et s’élèvent à 20 219 crores de roupies, soit un peu plus de 100 % de l’estimation budgétaire annuelle de 20 000 crores de roupies pour l’exercice 22. Par rapport aux emprunts et autres passifs dans l’estimation budgétaire (BE) de Rs 20 465 crore pour l’exercice 22, l’État a remboursé une dette d’une valeur de Rs 5 531 crore au premier semestre de cet exercice.

« Les revenus non fiscaux d’Odisha ont augmenté à un rythme très soutenu d’avril à octobre 2021. Par rapport à l’année dernière, les revenus miniers ont augmenté de plus de 100 %. Les engagements budgétaires sont respectés. Par conséquent, il n’y avait aucune raison d’emprunter jusqu’à présent », a déclaré à FE le porte-parole national d’Odisha, Biju Janata Dal, Amar Patnaik.

Odisha est connue pour ses énormes réserves minérales telles que le minerai de fer, la bauxite, le manganèse et le charbon. Les revenus de l’exploitation minière comprennent en grande partie une aubaine provenant des enchères minières et des redevances.

Avec la reprise des activités économiques, les recettes fiscales d’Odisha se sont également améliorées. Il a collecté 29 578 crores de roupies, soit 44% de son objectif FY22 au premier semestre, contre 34% de l’objectif pertinent au cours de la période correspondante de FY21. « Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune pression sur les engagements budgétaires, y compris les dépenses en capital », a ajouté Patnaik.

Les acteurs du marché ont déclaré que les États et les territoires de l’Union devraient emprunter moins au cours de cet exercice en raison de positions de revenus solides après l’assouplissement des restrictions imposées en raison de la pandémie. Ils s’attendent également à ce que les emprunts via SDL restent dans la limite d’emprunt et que les emprunts supplémentaires ne soient pas envisageables pour un moment.

Les courtiers des banques publiques ont fixé les rendements de ces papiers, en particulier le rendement du SDL à 10 ans, pour rester limité et osciller entre 6,93 et ​​7 %, au moins jusqu’en décembre. « Les attentes d’une hausse des prises en pension dans la politique de décembre, si cela se produit, nous pourrons alors voir des ajustements des rendements sur ces papiers, sinon cela restera limité à une fourchette », a déclaré un courtier d’une banque privée.