L’État a mis aux enchères les 24 mines de l’exercice 21 dont le bail a expiré. À ce jour, 19 des 24 mines mises aux enchères ont déjà commencé leur exploitation et leur production.

Le gouvernement d’Odisha proposera 16 autres blocs de minerai de fer aux enchères, dont 10 sont déjà en production. Le gouvernement lancera bientôt des appels d’offres pour proposer les blocs aux enchères avec pour objectif de commencer les opérations d’ici le 8 août, des mines déjà en production, a déclaré Deepak Mohanty, secrétaire spécial du département de l’acier et des mines.

La période de location des mines en production est dépassée et le gouvernement souhaite sans délai la reprise de l’exploitation de ces mines en vue d’augmenter les approvisionnements en minerai de fer, soi-disant courts. « Notre gouvernement essaie également de mettre en exploitation les mines périmées », a déclaré Mohanty. Ceci est fait dans le but d’augmenter l’offre sur le marché pour pallier toute pénurie de minerai de fer d’ici la fin de cet exercice.

Odisha Mining Corporation (OMC) a produit 12,4 millions de tonnes (MT) en FY20, 12,7 MT en FY21 et a pour objectif de produire 30 MT en FY22. La société T vise à produire 60 MT d’ici l’exercice 26, a déclaré Mohanty.

La production d’acier à Odisha au cours de l’exercice 21 a augmenté de 4,38% mais le pays est toujours en deçà de son objectif. L’Inde devra doubler sa capacité d’extraction de minerai de fer d’ici 2030 pour répondre à la demande conformément à la politique nationale de l’acier 2017. Croissance des industries des infrastructures, de l’électricité et du ciment et opportunités intéressantes découlant du programme PLI, soutien politique aux MPME et autres stimulent la demande d’acier, avait déclaré VK Sarswat, membre de Niti Aayog, lors d’une session de la CPI.

La production nationale a augmenté de 13% au cours des 5 dernières années, passant de 129 MT en 2015 à 206 MT en 2019, enregistrant un TCAC de 12,4%. La consommation est passée de 115 MT en FY15 à 160 MT en FY19. Mais le secteur continue de faire face à des défis en termes de compétitivité des coûts, de redevances élevées et de droits d’importation faibles, a déclaré Sarswat, ajoutant que même après trois ans de processus d’enchères, aucune grande mine n’a été en mesure de commencer la production. Seules 3 des 53 mines mises aux enchères ont commencé la production.

Cependant, malgré les problèmes persistants liés au charbon à coke, à la logistique, à l’acquisition de terres, à l’exigence accrue de consentement, à l’augmentation des compensations et à la non-amélioration de la technologie, l’Inde devrait produire un cinquième de la production mondiale d’acier d’ici 2050. deuxième producteur d’acier, devrait également augmenter sa production annuelle deux fois par rapport à celle de l’Europe d’ici cette période.

