Odriozola : « Rejoindre la Fiorentina était ma décision »

L’arrière droit du Real Madrid Alvaro Odriozola, qui passe actuellement la saison 2021-2022 sur un contrat de prêt avec la Fiorentina, s’est exprimé dans une interview avec Diario AS où il a expliqué le processus de décision de quitter la capitale espagnole l’été dernier.

« C’était simple, vraiment. J’étais à deux semaines de l’équipe dans la partie la plus importante de la pré-saison, j’ai parlé avec Carlo juste une semaine avant la fin de la fenêtre de transfert et il m’a dit qu’il appréciait ma qualité et mon attitude, j’ai senti son soutien et je l’ai toujours admiré en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Il m’a dit que ce ne serait pas un problème si je décidais de rester, mais que je ne jouerais pas 30 matches. Il m’a également fait savoir qu’il m’accueillerait en juin prochain si je décidais de partir. C’était ma décision de venir, il ne m’a jamais poussé ni forcé à partir, ni lui ni le Real Madrid. Je pense que jouer 30 matchs sera bon pour moi pour m’améliorer en tant que joueur, maintenant j’attends de continuer à réussir en Italie pour pouvoir être de retour à la maison blanche », a déclaré Odriozola.

Il a également expliqué ce qu’il apprend en Italie.

«Je travaille sur quelque chose sur lequel j’avais besoin de travailler, qui est l’aspect tactique du jeu. Je pense que chaque joueur devrait jouer au moins une fois en Italie à cause de cela. Je ne peux pas perdre les compétences qui ont fait de moi le joueur que je suis, mais en même temps, j’apprends tellement, je m’améliore en tant que joueur », a-t-il ajouté.

Odriozola a également félicité Carvajal, qui est le titulaire incontesté de Madrid à sa place.

« Il n’est pas seulement l’un des meilleurs arrières droits du monde, mais aussi l’un des meilleurs de l’histoire du football, à mon avis. Il a tout gagné avec le Real Madrid et bien sûr ce ne sera pas facile de commencer devant lui, mais rien n’est impossible. Je travaille dans ce sens car mon rêve est de réussir en tant que joueur du Real Madrid. J’ai dit à ma famille que je réussirais à Madrid et je peux vous dire que je ferai de mon mieux pour réussir en portant ce magnifique maillot blanc », a expliqué Odriozola.

Le défenseur espagnol a conclu son entretien en parlant de Karim Benzema, qui dirige l’offensive de l’équipe.

« J’ai toujours été un grand fan de Benzema, bien avant de pouvoir jouer avec lui. Il est dans le meilleur moment de sa carrière, mais il jouait aussi très bien avec Cristiano et je suis sûr que sans Benzema, il n’aurait pas pu marquer autant de buts. À son départ, Benzema a pris ce rôle de buteur et de star de l’équipe. Que puis-je dire ? Pour moi, ce serait une victoire pour le football si Benzema remportait le Ballon d’Or, il le mérite vraiment non seulement pour cette année mais aussi pour les précédentes, il a joué un football magnifique pendant de nombreuses années. C’est aussi une personne merveilleuse, il a eu des difficultés dans sa vie personnelle mais il a continué à travailler et à se battre, alors mon vote va pour lui », a conclu l’arrière droit.