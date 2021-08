Odubel Herrera avec les Phillies a frappé un circuit sauvage contre les Diamonbacks (Vidéo)

Le jardinier vénézuélien Odubel Herrera des Philly de philadelphie connecté home run sauvage ligne avant Diamants le jour correspondant à la MLB.

Samedi, il a mesuré les Diamonbacks de l’Arizona et le Philly de Philadelphie dans la maison des Quakers, où le joueur vénézuélien s’est démarqué Odubel Herrera qui montra toute sa force.

Au bas de la troisième entrée se trouvaient les Philly avec un score de 2-0, dans lequel le Vénézuélien est apparu Odubel Herrera pour connecter un home run sauvage qui est passé par le champ droit pour mettre les actions 3-0 en faveur des Quakers, avant le tollé des supporters enjoués des locaux.

Home run d’Odubel Herrera en 3ème manche ! #SuenaLaCampana pic.twitter.com/p0ITJgnm4L – Phillies de Philadelphie (@losphillies) 28 août 2021

Avec cette bombe Herrera atteint 12 circuits dans la récolte et a vraiment été un acteur important dans le champ extérieur de la Philly, à la fois avec sa grande défense et avec des coups de ces caractéristiques, dont l’équipe a du mal à passer en séries éliminatoires dans un grand combat avec les Braves d’Atlanta et à se remettre sur la bonne voie avec les Mets de New York eux-mêmes.