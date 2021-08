Odubel Herrera avec Phillies homered 437 pieds avec bat flip inclus (Vidéo)

Le jardinier vénézuélien Odubel Herrera des Philly Philadelphie a connecté un Home Run énorme de 437 pieds avec flip de chauve-souris inclus avant Mets de New York dans le MLB.

Le jour de samedi, les Mets de New York ont ​​été mesurés contre le Philly de Philadelphie au siège des Quakers, où les Vénézuéliens Odubel Herrera.

En fin de cinquième manche, le Philly avec un tableau d’affichage 1-0, qui avait deux coureurs sur les buts et quand c’était à leur tour de Herrera, il n’a pas perdu de temps à enchaîner un tablazo de 437 pieds qui est passé par le champ droit pour mettre les actions 4-0 en faveur des locaux.

OH-dubel 😱 #RingTheBell pic.twitter.com/6qkkVmH3c9 – Phillies de Philadelphie (@Phillies) 7 août 2021

Les Philly Ils vivent un grand moment et ils sont déterminés à retirer les Mets de New York préférés du milieu pour qu’ils soient les maîtres de la division Est de la Ligue nationale et si cela se produit, ce ne serait pas la première fois depuis en 2007 le Mets Ils en sont venus à avoir un avantage significatif, et les Quakers ont gravi la colline pour gagner leur division.

Pour sa part Odubel il a apprécié le coup au maximum, atteignant huit circuits dans la saison et son Bat flip c’est l’un des plus spectaculaires de l’année.