Odyssey Phase 4 maintenant en cours ⋆ .

Frontier Developments a annoncé le début de la quatrième et dernière phase du Elite Dangerous: Odyssée PC Alpha. Cette phase finale de l’Alpha permettra aux joueurs de jouer avec leurs commandants et navires existants. La quatrième phase devrait se terminer le 5 mai, c’est donc cette fois la dernière chance pour les commandants de jouer à Odyssey avant le lancement. Une nouvelle vidéo peut être vue ci-dessous avec le directeur du jeu Piers Jackson et le programmeur principal de rendu, le Dr Kay Ross, alors qu’ils discutent de l’Alpha.

La phase 4 permet aux joueurs de jouer à Odyssey avec leurs commandants et navires existants et pour aider les joueurs à gérer leur flotte, les coûts de livraison pour le transport des navires ont été réduits. Cela permet aux joueurs de transférer facilement n’importe lequel de leurs navires prêts à embarquer. L’instantané du jeu de base dupliqué pour l’alpha date du 23 avril.

Un certain nombre d’autres fonctionnalités seront disponibles avec cette phase, notamment:

Missions de l’aile / Dépôt de navires. Jeu de puissance. Courtiers techniques. Contacts de recherche et sauvetage. Contacts des services de la station de recherche.

Un certain nombre de correctifs ont également été identifiés précédemment. Ceux-ci inclus:

Les emplacements sur la carte de la galaxie peuvent désormais être sélectionnés sans tracer un parcours. Un problème avec le bouton «Terminer la mission» ne fonctionnant pas aux terminaux de la station a été résolu. Correction d’un softlock lors de la navigation dans l’interface utilisateur du contact du marché noir à l’aide d’un clavier. Les PNJ ne devraient plus marmonner / être inaudibles. Correction d’un problème avec la remise de mission qui ne fonctionnait pas pour certains types de mission.

Pour obtenir la liste complète des correctifs et des problèmes connus, visitez la page de la communauté Elite Dangerous Steam ici.

La phase 4 devrait se terminer le 5 mai avec la sortie d’Odyssee le 19 mai.

