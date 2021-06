Oen Evan Nicholson arrêté pour le meurtre présumé de trois personnes 10z viral

in

La police a déclaré qu’un suspect de meurtre avait forcé une femme à conduire de l’Oregon au Wisconsin. La personne enlevée avait réussi à le convaincre de se rendre, a déclaré son père.

Les agents ont annoncé l’arrestation de Oen Evan Nicholson, 30 ans, dimanche, mettant fin à une recherche impliquant plusieurs scènes de crime.

Personne disparue localisée pic.twitter.com/03dagwPB2X – Springfield PoliceOR (@SPDOregon) 20 juin 2021

Nicholson était recherché pour le meurtre présumé de son père Charles Simms Nicholson, laissant le corps dans la caravane du vieil homme à North Bend, dans l’Oregon. Les autorités ont déclaré qu’il avait abattu Jennifer L. Davidson, 47 ans, au Herbal Choices Marijuana Dispensary, et a utilisé une camionnette pour renverser un couple dans un terrain de camping, tuant Anthony Huître, 74 ans, et ayant grièvement blessé un survivant Linda Huître, 73. Des appels au 911 concernant la fusillade du dispensaire et l’attaque du terrain de camping sont arrivés vendredi matin, a déclaré le procureur du comté de Coos. Paul Frasier en conférence de presse.

Le véhicule suspect, une camionnette Dodge 2019, s’est écrasé et a été incendié, selon le DA. L’homme est sorti du véhicule, semblait être armé d’une arme de poing, et s’est enfui dans la brousse, a déclaré un témoin selon les autorités.

Pendant ce temps, la police de Springfield était à la recherche de Laura Johnson, qui a disparu vendredi.

Personne disparue : Laura Johnson de Springfield Femme de 34 ans, mesurant 5 pi 1, 280 lb, aux cheveux bruns et aux yeux bruns

Johnson a été vu pour la dernière fois le 18 juin 2021 à 12 h 30 dans la région de Gateway. Elle conduisait une Honda CRV 2008 noire avec la plaque d’immatriculation de l’Oregon « 708MGA ». pic.twitter.com/kr9XxLgstZ – Springfield PoliceOR (@SPDOregon) 19 juin 2021

Surveillance vidéo concernant la personne disparue Laura Johnson – veuillez noter qu’il n’y a personne près de son véhicule. pic.twitter.com/NtkO9fiNRx – Springfield PoliceOR (@SPDOregon) 19 juin 2021

Johnson était en pause déjeuner après son travail, ont déclaré des agents. Selon les flics, il s’est avéré que Nicholson l’a attrapée lorsqu’elle est retournée au parking. Il l’a forcée à conduire vers le nord, allant jusqu’à Milwaukee, Wisconsin “où il a été arrêté sans incident”.

Les agents n’ont pas détaillé les circonstances de cette arrestation, mais le père de Johnson a déclaré que Laura avait convaincu Nicholson d’abandonner.

“Il s’est approché d’elle dans son véhicule avec une arme à feu”, Dennis Johnson a déclaré KEZI, affilié à ABC de l’Oregon. « Ils ont dit qu’elle avait été forcée de conduire pendant 33 heures jusqu’à l’endroit où ils se trouvaient. Elle a réussi à le convaincre de se rendre.

Linda Oyster reste dans un état critique, a déclaré Fraiser lors de la conférence de presse de dimanche.

L’accusé Nicholson est accusé de six meurtres en raison de la façon dont la loi est écrite dans l’Oregon, a déclaré Fraiser. Il n’y a eu que trois décès. Il fait également face à un chef de tentative de meurtre au deuxième degré, à un chef de voies de fait au premier degré et à deux chefs de manquement à l’exercice de ses fonctions de conducteur envers des personnes blessées.

[Image via North Bend Police Department]

