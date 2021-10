Oeufs de Pâques de Satoshi Nakamoto – Messages parfaitement synchronisés ZyCrypto

Publicité





Satoshi Nakamoto a encodé des messages cachés dans certains blocs Bitcoin qui sont souvent une agréable surprise. Dans le bloc de genèse, le message de Nakamoto était un titre d’un article du London Times du 3 janvier 2009. D’autres messages cryptiques ont été intégrés dans des blocs de bitcoins, transmettant souvent des messages poignants.

Satoshi Nakamoto est en quelque sorte une personnalité énigmatique et on sait très peu de choses sur le fondateur de la plus grande crypto-monnaie. Cependant, en glanant des messages disponibles, nous pouvons déduire certains faits sur le créateur.

Un révolutionnaire

Le 3 janvier 2009, le bitcoin a pris vie après que Satoshi Nakamoto a extrait le bloc de genèse. Intégré dans le bloc, il y avait un message qui disait “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on edge of second renflouement pour les banques”. Le message d’un titre de journal de ce jour et plusieurs théories ont été avancées pour l’inclusion du message dans le bloc. Le plus important est la théorie de la méfiance de Nakamoto envers les institutions financières et la nécessité de créer quelque chose qui contournera leur influence, donnant ainsi naissance au bitcoin.

En lisant ses messages sur les forums, il était clair que Satoshi Nakamoto ne croyait pas beaucoup aux banques centrales. Sur le forum de la Fondation P2P, il a commenté que « le problème fondamental avec la monnaie conventionnelle est toute la confiance nécessaire pour que cela fonctionne. Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas déprécier la monnaie, mais l’histoire des monnaies adaptées est pleine d’atteintes à cette confiance. On doit faire confiance aux banques pour détenir notre argent et le transférer par voie électronique, mais elles le prêtent par vagues de bulles de crédit avec à peine une fraction en réserve. »

Selon les rapports des premiers utilisateurs, Nakamoto s’inquiétait beaucoup des violations potentielles du réseau et assumait le rôle d’un dictateur plutôt bienveillant qui travaillait uniquement sur le code mais qu’il autorisait à tester par d’autres développeurs.

Autres messages cryptiques

Outre les messages cryptiques intégrés dans le bloc Genesis, plusieurs autres œufs de Pâques ont vu le jour pour la crypto-monnaie. Dans le bloc 666 666, un message de la Bible a été inséré dans le bloc qui se lit comme suit « ne soyez pas vaincu par le mal, mais surmontez le mal par le bien – Romains 12 :21 »

Ce message n’est peut-être pas de Satoshi Nakamoto, mais il a tout de même été gravé dans le folklore Bitcoin comme l’un des livres d’histoire.

Lors de l’événement de réduction de moitié de Bitcoin en 2020, les mineurs ont décidé de rendre hommage au bloc de genèse de Nakamoto en incluant un titre du New York Times du 9 avril 2020. Le message disait: “Avec une injection de 2,3 millions de dollars, le plan de la Fed dépasse de loin le sauvetage de 2008”, portant similitude avec celui intégré par Nakamoto.

