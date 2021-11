Oeuvres d’art avec Microsoft Paint, Windows 7 et 91 ans | La vie

Lorsque vous pensez qu’Internet ne peut plus vous surprendre, une nouvelle apparaît toujours qui vous laisse la bouche ouverte et avec la réaffirmation qu’il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du réseau et des personnes.

Nous avons tous entendu dire que Paint, l’outil Windows classique pour éditer des photos et prendre des captures d’écran, est inutile, que si nous voulons être des professionnels, nous devons extraire des programmes du package Adobe.

Et il est évident que, comparé à des outils plus professionnels comme Adobe Illustrator, Paint de Microsoft n’a et ne peut rien faire. Il est à des années-lumière de ces applications professionnelles. Mais il se défend, la seule chose est qu’il faut savoir en tirer la performance.

Ce n’est pas facile, c’est vrai, mais internet vient de rendre célèbre Concha García Zaera, une femme de 91 ans qui pourrait bien être la personne la plus habile avec Paint in the whole Earth. Si vous ne me croyez pas, vous n’avez qu’à voir les photos que nous vous laissons ici.

En 2004, Concha García entre à l’Université Populaire de Valence, où elle étudie les arts plastiques afin de perfectionner ses techniques de peinture et de dessin. Peu après, ses enfants lui ont donné un ordinateur avec Windows 7 avec lequel il a appris à capturer son art à l’écran avec Paint.

Au début, il a essayé de suivre des cours d’art, mais ne pouvait pas pratiquer avec de la vraie peinture, alors il s’est tourné vers la peinture pour pratiquer. 12 ans plus tard, les résultats parlent d’eux-mêmes.

Au début, elle a utilisé comme référence les photos des cartes postales que son mari lui a envoyées et, au fil du temps, elle a réussi à créer de très belles œuvres d’art étonnamment détaillées.

Le meilleur dans tout ça, c’est qu’elle a accumulé pas mal de followers sur Instagram, qui hallucinent avec l’habileté de cette grand-mère artiste. En ce moment, il compte déjà plus de 300 000 fans sur le réseau social.

L’artiste Il compte déjà plus de 80 œuvres d’un grand réalisme et d’une sobriété chromatique, basé principalement sur des paysages qui semblent inaltérables dans le temps.

Les réseaux sociaux, parfois, servent à des artistes inconnus à acquérir la notoriété qu’ils méritent, ne serait-ce que pour une journée.