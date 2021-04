Of Mice & Men annonce un nouvel EP ‘Bloom’ et partage son titre

En février, le quatuor californien DES SOURIS ET DES HOMMES a publié le “Intemporel” EP via Enregistrements SharpTone. “Intemporel” est le premier d’une série d’EP qui composera à terme le prochain album du groupe.

Aujourd’hui, DES SOURIS ET DES HOMMES a annoncé le prochain EP, intitulé “Floraison”. Il arrivera le 28 mai via Ton pointu. Pour annoncer l’annonce, le groupe a partagé la chanson titre.

“‘Floraison’ est une chanson sur le deuil de la mort d’un membre de la famille », dit DES SOURIS ET DES HOMMES chanteur et bassiste Aaron Pauley. «Il s’agit de comprendre, à travers cette perte, que le chagrin n’est pas seulement l’amour dans sa forme la plus viscérale et la plus sauvage, mais que c’est aussi le prix ultime que nous payons pour éprouver un tel amour. personne ne dure éternellement. L’amour n’est pas un bouquet de fleurs en plastique, il regarde les pétales tomber. “

Comme avec le “Intemporel” EP, le “Floraison” Les illustrations EP ont été créées par l’emblématique Derek Hess et peut être consulté ci-dessous.

DES SOURIS ET DES HOMMES a profité d’une vague d’activité autour du bien accueilli “Intemporel” EP. Le recueil de trois chansons a été décrit comme “écrasant” par Revolver, et comme “suscitant la réflexion” et “cinématographique” par Loudwire. Au moment de la publication, la piste “Obsolète” a été joué plus de 325 fois sur Octane depuis janvier. Il reste une des 15 chansons les plus jouées sur la chaîne cette semaine, et c’est aussi la troisième chanson la plus demandée, comme en témoigne leur compte à rebours “Big Uns”.

DES SOURIS ET DES HOMMESsingle préféré des fans “Second & Sebring” a récemment été certifié or par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour accumuler 500 000 unités certifiées. La chanson apparaît sur le premier album éponyme du groupe, publié par Rise Records en 2010, et c’est ce qui a lancé l’ascension fulgurante du groupe sur la scène metalcore.

DES SOURIS ET DES HOMMES a continué à dominer la décennie, libérant “L’inondation” (2011) et “Rétablir la force” (2014), ce dernier étant dans le Top 5 aux États-Unis. Dans l’ensemble, le groupe a vendu plus d’un million d’albums dans le monde à travers son vaste catalogue et a amassé plus d’un demi-milliard de flux sur les DSP. Ils ont compté plus de 200 millions Youtube streams et plus de cinq millions de followers sur les réseaux sociaux.

DES SOURIS ET DES HOMMES a tourné à l’international pendant plus d’une décennie, partageant des scènes avec des artistes comme LINKIN PARK, NŒUD COULANT, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS et APPORTE-MOI L’HORIZON, tout en apparaissant dans les principaux festivals du monde entier.

Chanteur Austin Carlile la gauche DES SOURIS ET DES HOMMES en 2016 en raison de sa bataille en cours contre le syndrome de Marfan, une maladie génétique rare qui affecte le tissu conjonctif qui maintient les cellules, les organes et les tissus du corps ensemble.

Carlile initialement sorti DES SOURIS ET DES HOMMES en 2010, après que son médecin lui ait interdit de partir en tournée pour subir une chirurgie cardiaque liée à des complications du syndrome de Marfan. Il est revenu en 2011, mais ses maux n’ont pas cessé, le forçant à quitter le groupe pour la deuxième fois, et probablement la dernière, il y a cinq ans.



