Of Mice & Men annonce un partenariat avec Twitch

Les hard rockers californiens DES SOURIS ET DES HOMMES – Aaron Pauley (basse, chant), Valentino Arteaga (tambours), Alan Ashby (guitare) et Phil Manansala (guitare) — ont annoncé une exclusivité Tic partenariat et sera diffusé sur le service à l’avenir.

À partir du 1er juillet, le groupe diffusera en direct sur le service plusieurs jours par semaine. La première diffusion est prévue pour le jeudi 1er juillet à 11 h PT / 14 h HE. Par la suite, le groupe ira vivre sur Tic tous les lundis, mardis, jeudis et samedis à 11 h PT / 14 h HE. Cela donne aux fans de nombreuses opportunités d’interagir directement avec le groupe et de les regarder pendant qu’ils écrivent et enregistrent de la nouvelle musique en temps réel sur le service. En plus d’inviter les fans dans le processus d’écriture, le groupe participera à des sessions de questions-réponses et discutera des sorties passées et à venir.

“Nous sommes si heureux d’avoir l’opportunité de diffuser exclusivement sur Tic,” dit Manansala. “Au cours de la dernière année, j’ai diffusé du streaming et j’ai pu faire partie d’une communauté incroyable dont je n’avais aucune idée de l’existence, mais je suis heureux de l’avoir découvert. Twitch est le service de streaming qui se soucie de chaque communauté et donne du pouvoir au streamer, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’être impliqués.”

C’est maintenant le moment idéal pour DES SOURIS ET DES HOMMES pour s’engager davantage avec les fans sur Twitch, car ils ont utilisé le service tout au long de la quarantaine 2020 qui résultait de la pandémie de COVID-19. Au cours de cette période, le groupe a écrit et enregistré à la fois le “Intemporel” et “Floraison” EPs, qui sont sortis respectivement en février et mai de cette année. Tic a permis au groupe d’interagir avec sa base de fans en l’absence de spectacles en direct.

En d’autre DES SOURIS ET DES HOMMES news, le groupe sortira le dernier EP de sa trilogie prévue qui comprendra un album complet plus tard cette année. Avant cet EP, DES SOURIS ET DES HOMMES utilisera Tic pour donner aux fans un aperçu du dernier matériel.

DES SOURIS ET DES HOMMES profité d’une vague d’activités autour de la bien accueillie “Intemporel” EP. La collection de trois chansons a été décrite comme « écrasante » par Revolver, et comme « incitant à la réflexion » et « cinématique » par Fil audio. Métal Suce a célébré le nouveau matériel comme un “rappel aux racines lourdes du groupe”, tandis que Fête des nœuds s’est enthousiasmé que c’est “un rappel frappant de leur écriture dynamique et de leur poids implacable”. Le seul “Obsolète” dominé SiriusXM‘s Octane canal à sa sortie.

À son meilleur, la musique lourde produit des chansons d’évasion et de catharsis. Peu de groupes démontrent cette philosophie avec autant de force que DES SOURIS ET DES HOMMES, la machine metalcore aux multiples facettes dont la mission est de faire la bande originale de chaque chagrin, rumination mélancolique et moment de triomphe. C’est une puissante et parfaite tempête d’éléments. Un rugissement grandiloquent et exaltant familier aux fans de LINKIN PARK; un craquement en couches semblable à la DEFTONES; battre le riffage de la vieille école à la TUEUR et EXODE; l’atmosphère sensuelle de SADE ou alors TÊTE RADIO; tourbillonné dans un son singulier unique DES SOURIS ET DES HOMMES.

À travers une demi-douzaine d’albums studio, la combinaison du groupe de pannes émouvantes, de rythmes saccadés et de voix mélodiques en flèche a comblé le fossé entre l’underground et le monde en général. Leurs chansons les ont catapultés dans des tournées massives avec LINKIN PARK et S’ÉLEVER CONTRE (2015); NŒUD COULANT (2016); et POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS et EN FEU (2017).

A chaque tournant, quels que soient les obstacles qui se présentaient, les quatre hommes de la DES SOURIS ET DES HOMMES core depuis 2016 n’a jamais perdu de vue la force de leur lien avec le public ou entre eux. Ils se sont recentrés et ont persévéré à chaque tournant, livrant des hymnes massifs qui fonctionnent dans les clubs punk les plus intimes, le plus grand des festivals européens et les formats de radio rock américains. Tout tourne autour des chansons elles-mêmes et de ce qu’elles signifient pour les gens à la fin de la journée. La musique de DES SOURIS ET DES HOMMES commence comme quelque chose de profondément personnel partagé entre le quatuor. Une fois libérés, ils prennent un nouveau sens, ajoutant à la bande-son de la vie des gens.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).