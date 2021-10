Les hard rockers californiens DES SOURIS ET DES HOMMES sortira son septième album, « Écho », le 3 décembre via Disques SharpTone. La société en commandite est composée des titres émis précédemment « Intemporel » et « Floraison » EPs, ainsi que le nouveau et le dernier « À l’infini » EP. L’EP sortira en vinyle en avril 2022.

Le groupe a également partagé la vidéo du dernier single « Combattre la gravité ». Regardez-le ci-dessous.

« « Lutter contre la gravité » est d’apprendre à lâcher prise, tout en reconnaissant l’impermanence et la brièveté de la vie », explique le bassiste/chanteur Aaron Pauley. « Nous pensons que nous contrôlons tellement de choses, mais ce n’est vraiment pas le cas, et ce dilemme existentiel est à la base de la condition humaine. »

« ‘Écho’ est un instantané de la dernière année et demie de notre vie « , dit le groupe, résumant l’album. » Il couvre la perte et la croissance, la vie et l’impermanence, l’amour et l’infini – comment les parties les plus merveilleuses et les plus tragiques de l’expérience humaine sont profondément imbriquées. »

Le quatuor basé en Californie du Sud a utilisé son temps passé dans le verrouillage de 2020, qui était le résultat de la pandémie de COVID-19, d’une manière incroyablement productive. Ils ont enregistré toute la musique sur « Écho » pendant ce temps en travaillant à distance via Zoom et le partage de fichiers. Ils n’avaient pas été dans la même pièce ensemble depuis février 2020 et le début de la fermeture mondiale.

« Écho » a été entièrement produit par le groupe, mixé et masterisé par Pauley. « Écho » comprend également le point de vue du groupe sur le CROSBY, STILLS ET NASH Piste « Espérer désespérément », ce qui clôt la sortie.

Comme c’est le cas pour toutes les versions musicales précédentes de 2021, l’œuvre d’art (photo ci-dessous) a été conçue par l’artiste emblématique Derek Hess.

« Écho » liste des pistes :

01. Intemporel



02. Obsolète



03. Ancre



04. Digue



05. floraison



06. Arracher des dents



07. Mosaïque



08. Lutte contre la gravité



09. Écho



dix. Espérant impuissant

« À l’infini » Liste des morceaux de l’EP :

01. Mosaïque



02. Lutte contre la gravité



03. Écho



04. Espérant impuissant



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).