Of Monsters And Men Prep ‘Ma tête est un animal (10e anniversaire)’

Collectif islandais multiplatine Des monstres et des hommes ont marqué une étape importante de leur carrière en annonçant Ma tête est un animal (édition 10e anniversaire), qui sortira le 29 octobre.

Pour célébrer une décennie depuis l’arrivée de leur premier album My Head Is An Animal, certifié platine, le groupe sort une version de l’album telle qu’elle était lors de sa sortie en Islande en 2011. Cette version compte un total de quatre morceaux qui ont été pas sur la sortie américaine de 2012, dont deux chansons inédites : « Phantom » et « Sugar In A Bowl ». L’album anniversaire sera également accompagné de marchandises commémoratives et d’un vinyle en édition limitée en tant qu’offre spéciale pour les fans.

À propos de ce moment, le groupe a commenté : « Cela fait 10 ans que l’édition originale de MHIAA est sortie en Islande et à cause de cela, nous voulions faire quelque chose de spécial. Des spectacles d’anniversaire amusants et intimes d’Islande depuis la salle où nous avons joué notre premier album.

La liste des morceaux correspond à celle de la première édition de l’album sortie en Islande en 2011, plus deux morceaux bonus inédits qui ont en quelque sorte été laissés pour compte lors de la création du disque.

Cet album est la façon dont la plupart d’entre vous ont appris à nous connaître et comment nous avons appris à vous connaître et pour cela, nous vous en sommes éternellement reconnaissants.

Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et soutenus au cours de la dernière décennie.

Voici encore 10 ans !

Amour, OMAM »

En avril, Of Monsters and Men a sorti sa première nouvelle musique de 2021 avec l’arrivée d’un nouveau single, « Destroyer ».

Après lancement d’un tout nouveau NFT Fin mars, le groupe a discrètement sorti le nouveau morceau sans annonce officielle ni promotion, ce qui a amené les fans à se demander si un nouvel album était à l’horizon.

« Destroyer » est un magnifique morceau à combustion lente avec une instrumentation soigneusement agencée qui monte et descend jusqu’à ce qu’un crescendo culminant mène le quintette dans une outro.

Bien qu’aucune nouvelle d’un album à venir n’ait été confirmée, le groupe prévoyait de sortir la suite de leur album. Rêve de fièvre avant que la pandémie de COVID-19 ne fasse dérailler nombre de leurs plans.

Précommandez Ma tête est un animal (édition 10e anniversaire).

Liste des morceaux de My Head Is An Animal (édition 10e anniversaire) :

1.) Pattes sales

2.) Roi et Lionheart

3.) Ours engourdis

4.) Sloom

5.) Petites discussions

6.) De Finner

7.) Six semaines

8.) Amour Amour Amour

9.) Vos os

10.) Maison du lac

11.) Lumière jaune

12.) L’homme qui coule

13.) Fantôme*

14.) Sucre dans un bol *

* Chanson jamais sortie auparavant