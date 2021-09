Ofcom veut entendre votre point de vue sur la neutralité du net

L’Ofcom a publié un appel à témoignages sur la neutralité du net dans le cadre d’une révision plus large de la législation, qui garantit les principes de l’Internet ouvert.

Le régulateur des communications a confirmé son intention de revoir les règles plus tôt cette année, le gouvernement britannique disposant désormais d’une plus grande flexibilité pour ajuster ses politiques après le Brexit.

Essentiellement, la neutralité du net interdit aux fournisseurs de services de donner la priorité à certaines applications au-delà des mesures standard de gestion du trafic et de facturer aux fournisseurs de contenu des frais supplémentaires pour le traitement préférentiel.

Examen de la neutralité du net au Royaume-Uni

On craignait que de telles pratiques ne menacent le développement d’un Internet ouvert et rendent plus difficile pour les startups et les applications innovantes la concurrence avec des acteurs plus importants.

Cependant, les opérateurs de téléphonie mobile et à large bande soutiennent qu’il est injuste qu’ils doivent investir dans l’infrastructure de réseau pour prendre en charge des applications de plus en plus gourmandes en données telles que les jeux en ligne et le streaming dont d’autres profitent.

L’Ofcom affirme que depuis la mise en œuvre des règles en 2016, il y a eu plusieurs développements dans le monde en ligne, notamment la demande d’une plus grande capacité, l’importance de la technologie cloud et l’avènement de la 5G.

“Donc, à la lumière de ces développements, l’Ofcom procède à un examen du cadre pour s’assurer qu’il continue de servir au mieux les intérêts des gens tout en soutenant la concurrence, l’innovation et l’investissement”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons fait aucune recommandation à ce stade et toute modification du cadre relèverait du gouvernement britannique.”

Toute initiative visant à affaiblir la législation serait opposée par les militants mais bien accueillie par les opérateurs de télécommunications qui souhaitent plus de flexibilité pour prendre en charge les applications gourmandes en données telles que le streaming et les jeux en ligne.

« Il est dans l’intérêt de tous de maintenir un Internet juste et ouvert, mais cela nécessite des règles pour s’adapter à l’évolution d’Internet », a déclaré Marc Allera, PDG de BT Consumer. « Avec la dépendance croissante envers les services en ligne, nous pensons que le moment est venu pour l’Ofcom de revoir ce domaine important, en soutenant l’industrie pour permettre une expérience positive pour tous les utilisateurs dans les années à venir. »

L’Ofcom acceptera les preuves jusqu’en novembre et publiera ses conclusions au début de l’année prochaine.