Ofelia Medina et Fernando Cámara recevront Ariel de Oro – El Sol de México

L’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques a annoncé que Ofelia Medina et Fernando Cámara seront récompensés cette année par l’Ariel de Oro, une médaille qui célèbre la trajectoire d’artistes qui ont marqué le cinéma national.

Les hommages auront lieu dans le cadre de la 63e édition des Ariel Awards, dont la date et le lieu n’ont pas été annoncés par l’AMACC. L’année dernière, la cérémonie s’est déroulée à distance, lors d’une diffusion en direct avec certains de ses nominés et lauréats connectés via Zoom.

Ofelia Medina recevra son hommage après quatre nominations en tant qu’actrice. Son interprétation de Frida Kahlo dans Frida, Living Nature, pour lequel elle a remporté son premier Ariel, se démarque sur grand écran.

Il remporte à nouveau le prix en 2005 et 2011, mais dans la catégorie Coercition féminine, pour les films Voix innocentes, réalisé par Luis Mandoki, et Bonnes herbes, de la réalisatrice María Novaro.

Pendant ce temps, Fernando Cámara, a été nominé pour un Oscar en 2007 pour son travail dans le département du son d’Apocalypto, un film réalisé par Mel Gibson. L’ingénieur du son a travaillé sur d’autres films comme Cronos, de Guillermo del Toro, et La Leyenda del Zorro, avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones ; en plus de produire des films tels que De noche vienes, Esmeralda, de Jaime Humberto Hermosillo.

Il a reçu six nominations aux Ariel Award et en a remporté une en 2012 pour le film Days of Grace. Parmi ses autres œuvres, citons le son d’Innocent Voices, Precocious and Brief Life de Sabina Rivas et Me you’re kill Susana.

En 2020, l’actrice María Rojo et la compositrice Lucía Álvrez ont reçu l’Ariel de Oro.

L’annonce des nominés pour Ariel 2021 sera publiée dans les prochaines semaines.