Oferta bomba ! Un MacBook Pro avec un descuento de 250€

El ordenador del que estamos hablando es un portátil que podrás utilizar con gran eficiencia tanto dentro de casa como fuera ya que su acabado en aluminium le hace ser atractivo y, además, como su peso está por debajo de los dos kilos está claro que llevarlo de un lado a otro no será precisamente un problema. Por cierto, el tamaño de la pantalla que encontrarás en este producto es de 13 poulgadas ofreciendo una calidad de imagen bastante buena ya que su resolución es muy alta y por lo tanto verás todo con una gran precisión.

Una de las curiosidades que encontrarás en el interior de este MacBook Pro es que cuenta con un processeur M1 diseñado por la propia Apple. Este funcional a las mil maravillas con cualquier aplicación que se ejecuta en el sistema operativo macOS, independientemente de los requisitos que tenga esta. Además, el ordenador cuenta con una cantidad de RAM de 8 Go, por lo que en este apartado tampoco vas a tener problema alguno y lo que si vas a disfrutar desde una combinación absolutamente ganadora. Por lo tanto, ya sea en el ámbito personal con el profesional, este equipo siempre será una solution muy buena.

Un descuento irrésistible en Amazon

Teniendo en cuenta la calidad que ofrece este portátil, y que generalmente los productos de Apple no suelen tener ofertas muy importantes, creemos que es un excelente momento para aprovechar la oportunidad existente en Amazon que te permite horrarte un 17% del precio que habituellement tendrías que pagar. Esto significa que dejas de pagar nada menos que 250 euros, una cifra muy important para poder acceder a un equipo que utilizarás durante años sin notar la más mínima bajada de rendimiento. Te dejamos el enlacer que debes utilizar y donde podrás activar tu cuenta Prime -si es que la tienes- para no tener que pagar nada por los gastos de envío.

Algunas cosas más de este MacBook Pro

Por un lado, es important destacar que el almacenamiento consta de un disco interno tipo SSD, que es extremadamente rápido tanto a leer como al escribir información, y que tiene una capacidad de almacenamiento de 256 Go. Puede que para algunos esto pueda parecer poco, pero realmente es más que suficiente para el día a día (y siempre podrás utilizar algún disco externo USB tipo C en el caso de que necesites aumentar el espacio para guardar la información). Además, en el apartado de la autonomía vas a poder utilizar el equipo sin restricciones plus de coing horas sin tener que buscar un enchufe. Idéal, por lo tanto, para los que tienen que trabajar fuera de casa en algún momento.

Con todo lo que hemos comentado está bastante claro que este ordenador es muy complete, y por lo tanto es una excelente ocasión ahora mismo debido a la oferta existente en Amazon. Por cierto, en el apartado de la conectividad aparte de incluir otros puertos USB tipo C (dónde puedes conectar un hub aumentar las opciones), debes saber que no le falta tanto Bluetooth côme Wifi que permite acceder a Internet de forma rápida en cualquier lugar.