Oferta de escándalo! Potentes auriculares Sony a mitad de precio

Si es así y todavía no has encontrado el modelo a comprar, queremos ayudarte proponiéndote que te hagas con unos Sony que tienen una excelente calidad y que ahora mismo tienen precio impresionante en la tienda PcComponentes.

El accessorio del que estamos hablando son los Sony WF-1000XM3, un dispositivo que tiene una calidad que está fuera de toda duda y que in muchos apartados supera sin problema alguno a lo que ofrecen los AirPods de Apple. El caso, es que ahora mismo los puedes conseguir pagando sólo 129 euros, lo que supone un ahorro de nada menos que el 48% (de los previos más bajos que hemos visto por este producto). Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no dejar pasar la ocasión y, además, debes saber que no tienes que sumar nada por los gastos de envío ahora mismo :

Lo mejor de estos cascos Sony

Gracias a la inclusion de varios micrófonos de gran sensibilidad en su zona Exterior, este dispositivo detecta sin problema alguno el ruido qu’existe en el lugar en el que estás. Hecho esto y utilizando el procesador Réduction du bruit HD QN1e, podrás conseguir un aislamiento excelente… que es de los mejores qu’existen actualmente en el mercado. Además, es important commentar que su potente diafragma de seis millimetros permite disfrutar de un sonido muy claro de 24 bits a la vez que potente, sin por ello generar distorsión alguna o fallar en los bajos.

Otra de las cosas que se suelen tener siempre muy presente a la hora de elegir unos auriculares de este tipo, es la autonomía que ofrecen. Debido a la batería que se incluye en la funda de transporte puedes conseguir superar un día completo sin tener que buscar en ningún momento un enchufe. El máximo que puedes utilizar este modelo llega a nada más y nada menos que las 32 heures. Además, a los Sony WF-1000XM3 no le falta carga rápida, que permite conseguir en diez minutos energía suficiente para utilizarlos durante una hora y media. Esto es algo diferencial y excelente.

Otros buenos detalles

Para empezar, debido al uso de tecnología Bluetooth para comunicarse con la fuente del sonido prácticamente cualquier ordenador, teléfono o tablet que tengas (y esto es así independientemente del sistema operativo que utilice) vas a poder sincronizarlo con estos auriculares. Además, este es un modelo compatible con Véritable sans fil, lo que asegura una transferencia de información muy estable y que no te hará sufrir cortes cuando estás reproduciendo música o el audio de una películas. Vamos, que siempre disfrutarás al máximo.

Con un peso por debajo de los ochenta gramos incluyendo la funda, lo que permite disfrutar de una gran comodidad al utilizarlos por mucho tiempo -algo en lo que ayuda bastante su bonne ergonomie-, hay que destacar el excelente acabado metálico que ofrecen… en el caso de la oferta de la que estamos hablando el modelo en cuestión es el de color blanco. Como es habituel, podrás utilizar los Sony WF-1000XM3 como manos libres para répondeur llamadas y la gestión de las reproducciones la puedes realizar mediante el uso de gestes… lo que añade un plus de comodidad a la hora de usar estos excelentes cascos inalámbricos.