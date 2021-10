Oferta de locos por esta barra de sonido Yamaha avec subwoofer

Comprar una barra de sonido es algo que se plantean muchas personas, sobre todo para mejorar el apartado de sonido de su televisor. Y es que son muchos los que, después de comprar una nueva Smart TV, se dan cuenta que no les ofrece la calidad de audio que esperaban o aquellos que son más exigente y que les gustaría disfrutar de un sonido mucho más claro y potente a la série hora de ver, películas o disfrutar de sus juegos favoritos en la gran pantalla del salón. En ese caso, ahora puedes comprar una barre de sono Yamaha de gran potencia y en oferta.

No hay duda que el fabricant Yamaha es uno de los grandes referentes cuando hablamos de dispositivos de sonido. Y en este caso, la barra a la que nos referimos es un modelo capaz de ofrecer un sonido completemente envolvente a un precio muy asequible.

Barra de sonido Yamaha en oferta

El modelo en cuestión es el Yamaha YAS SR-B20A, una barra de sonido con subwoofer integrado que nos permite ahorrar espacio y así tener todo in one solo elemento. Una barra cuyo precio original en PcComponentes es de 279 euros et ahora podemos encontrarla con un 21% de descuento. De esta forma, tendremos que pagar solo 219 par la barre de sonido Yamaha.

Una oferta en la que podemos beneficiarnos de gastos de envío gratis siempre y cuando sea dentro de la península y que ofrece un plazo de entrega de tan solo un día hábil, ya que es un modelo disponible en stock.

Sonido envolvente y con subwoofer integrado

Sin duda, un precio muy asequible para una barra de sonido como esta Yamaha que es capaz de hacernos disfrutar de un sonido envolvente virtuel 3D, creando una experiencia de sonido completa y que mejora considerablemente la sensación de unidad entre el audio y el vídeo. Un sonido que hace que nos sintamos siempre en el centro de cada acción o cada escena, independientemente del tipo de contenido que estemos viendo o escuchando.

Por si fuera poco, esta barra de sonido Yamaha ofrece una instalación, configuración y control realmente sencillos. Pour un lado, hay que destacar que en tan solo unos minutos podremos instalar esta barra de sonido, pudiendo incluso anclarla directamente a la pared con un soporte compatible. Es un modelo que ofrece HDMI ARC, por lo que es posible usar un cable HDMI que admita canal de retorno de audio ARC para que podamos vincularla con el televisor y que se encienda y apaguen ambos dispositivos a la vez.

Y por último, esta barra de sonido Yamaha YAS SR-B20A nos permite también controlarla fácilmente desde nuestro teléfono móvil gracias a la aplicación Sound Bar, propia del fabricante. Esto hace que desde el móvil podamos cambiar contenidos, modos de sonido o realizar ciertos ajustes en la configuración sin levantarnos del sofá.

La potencia que nos ofrece este modelo es una potencia estimada RMS de 120W, disponible avec les décodeurs intégrés DTS, DTS Virtual X, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, mode juego y como ya adelantábamos al principio, un subwoofer integrado de 60W pour disfrutar de unos graves mejorados.