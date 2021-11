Oferta de locos ! Portátil Huawei con 100€ de ahorro y envío gratis

A la hora de comprar un ordenador portátil, es muy important tener bien claro el uso que le vamos a dar. En función de nuestras necesidades, entonces tendremos que elegir qué tipo de hardware y tamaño necesitamos para así no gastar dinero de más por algo que no vamos a sacarle provecho o quedarnos cortos y que la experiencia de uso no sea la que esperábamos. En la mayoría de los casos, el uso que solemos dar a nuestro portátil es de rutina diaria, navegar por Internet, manejar el correo electrónico o usar las aplicaciones de Microsoft Office. Si es el tuyo y estás pensando comprar un ordenador nuevo, ahora tienes este portable Huawei Matebook D15 con un interesante ahorro a un precio muy atractivo.

Como su propio nombre indica, se trata de un equipo de 15,6 poulgadas Que cuenta con una pantalla con resolución Full HD y technologie IPS. El ratio de pantalla es del 87% y cuenta con unos marcos muy delgados de tan solo 5,33 mm. Por lo tanto, resulta ideal para concentrarnos mientras trabajamos o cuando vemos películas.

Diseño delgado y ligero con un buen rendimiento

Un equipo portátil con un cuerpo muy delgado y ligero que lo hace fácil de transportar, y es que tiene un grosor de tan solo 1,69 cm y un peso de poco más de 1,5 kilogramos. A pesar de su delgadez, en el lateral de esta portátil Huawei encontramos un apartado de conectividad formado por dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0, un puerto USB tipo C, HDMI y mini Jack de 3,5 mm.

Bajo la tapa de este atractivo portátil, encontramos un processador Intel Core i3-10110U que es el encargado de impulsar al equipo junto a una memoria RAM de 8 Go DDR4 2400MHz. En el apartado de almacenamiento, está equipado con una unidad de estado sólido o SSD de 256 GB, don podremos guardar todo tipo de archivos, fotos, video o aplicaciones y que nos ofrece una alta velocidad de acceso y transferencia de archivos.

Completa su configuración una tarjeta gráfica Carte graphique Intel UHD 620, certificado TÜV Rheinland que asegura reducir la luz azul y la fatiga visual, botón de encendido con sensor de huellas, la innovadora webcam de Huawei que se esconde bajo el teclado y una batería con carga rápida para que no nos quedemos cuando sin bater te lo esperas. Y para gestionar debidamente todo este hardware, el portátil Huawei Matebook D15 cuenta con Windows 10 como sistema operativo preinstalado.

Ahorra 100€ en este portátil Huawei Matebook D15

Un completo equipo cuyo precio oficial es bastante asequible, ya que tiene un coste de 649 euros. Ahora bien, gracias a la oferta que encontramos en este momento available in Amazon, es posible ahorrar 100 euros in su compra. Para ello, el gigante de las compras online ha aplicado un descuento del 15%, lo que permite comprar este portátil Huawei a un precio final de seul 549 euros.

La oferta incluye los gastos de envío gratis y cuenta con un plazo de entrega de tres días naturales, salvo que seamos clientses Amazon Prime, que en este caso lo podemos recibir de un día para otro en nuestra casa.