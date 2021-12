Oferta explosiva! Tablette Lenovo de 10″ pour 199€ en MediaMarkt

Aunque los actuales smartphones cuentan en la mayoría de ocasiones con pantallas de grandes dimensions, lo cierto es que todavía es mucho más cómodo usar una tablet para determinadas tareas. Si eres de los que te gusta ver series, escuchar música o contenido en streaming, entonces seguro que no falta una tablet en tu casa. Ahora bien, si la tuya ya está pidiendo una renovación, ahora tienes Una de las comprimés plus attrayants de Lenovo con un increíble descuento que no debes perder.

Se trata de la Tablette intelligente Lenovo Yoga, un modelo que destaca a simple vista por su curioso diseño y por su buen rendimiento. Oui que esta tablet Lenovo dispone de un cuerpo de aluminio y un elemento que permite colocar la tablet sobre cualquier superficie sin necesidad de usar ningún atril o similar para sujetarlo. Además, cuenta en la parte inferieur con una especie de cilindro en el que se alojan sus dos altavoces JBL de alta fidelidad.

Buena experiencia audiovisuel y gran rendimiento

Estos altavoces, junto con el amplificador inteligente que aumenta la potencia de ambos y que han sido optimizados por Dolby Atmos, hacen podamos disfrutar de un sonido completemente envolvente.

Panneau La pantalla de esta Lenovo Smart Tab es tactile IPS de 10,1 poudres que ofrece una resolución de 1920×1200 pixels o Full HD y un brillant de 320 nits. Una pantalla que dispone de un sistema para la reducción de la famosa luz azul qu’emiten este tipo de dispositivos y que por lo tanto, réduisez considérablement la fatiga visual cuando nos pasamos mucho tiempo delante de la tablet.

Otro de los aspectos a destacar de este modelo es su compatibilidad con el assistance de Google, lo que convierte a esta tablet Lenovo en un centro domestico inteligente con el que podremos interactuar y pedir to do tipo de información al asistente con nuestra propia voz, desde la distancia y sin tener que tocar la tablet en ningún momento.

Entrando más en detalle sobre su equipamiento a nivel de hardware, hay que decir que esta tablet Lenovo Smart Tab est impulsada por un procesador Muflier 439 de seis núcleos que ofrece una velocidad de 2 GHz y acompañado de una memoria RAM de 4 Go. También cuenta con una graphique Adreno y una memoria interna de 64 GB para Poder guardar todo lo que queramos in su interior o instalar nuestras aplicaciones y juegos favoritos.

Ahorra 100€ en la tablette Lenovo Yoga Smart Tab

Un modelo muy completo que tiene como sistema operativo Android y cuyo precio oficial o de venta recomendado es of 299 euros. Sin embargo, gracias a la oferta que encontramos en estos momentsos en MediaMarkt, nos podemos aprovechar de un descuento del 33%. Esto supone un increíble ahorro de 100 euros, por lo que el precio final de esta tablet Lenovo queda reducido a los 199 euros.

Por si fuera poco, la oferta incluye los gastos de envío gratis y ofrece un plazo de entrega de entre uno y dos días. Ahora bien, si tenemos una tienda MediaMarkt cerca de casa o el trabajo, también es posible elegir la recogida en tienda siempre y cuando haya disponibilidad.