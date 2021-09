Oferta flash, barra de sonido Samsung avec subwoofer pour 159€

Una de las primeras cosas que debes conocer de este producto es que es un modelo que cuenta con un caisson de basses que asegura que vas a disfrutar de unos tombes reforzados hablar de escuchar cualquier tipo de contenido (pero esto se agradece especialmente cuando estás escuchando música o disfrutando de un juego). El caso es que debido a la inclusión de este elemento el producto del que estamos hablando cuenta con 2.1 canaux para un total de 3 altavoces que también permite conseguir un efecto realmente bastante conseguido.

Otras de las buenas virtudes que vas a Poder disfrutar with the Samsung HW-A430 es su compatibilidad with diferentes tecnologías that optimizan su uso. Así, además de incluir soporte para Dolby, algunas de las opciones que destacan aumenta la definition de los bajos o consiguen adapter el sonido al lugar en el que está colocada la barra. El caso es que logra siempre una excelente experiencia de uso con poco esfuerzo, algo que resulta capital para no preocuparte por absolutamente nada y mejorar los momentsos en los que disfrutas de tus series y películas.

L’offre pour la barre Samsung HW-A430

Esta la puedes aprovechar en la tienda Amazon, lo que es un seguro de vida en todo lo que tiene que ver con la sencillez en el proceso de compra y la fiabilidad. El caso es que te ahorrarás un 20% del precio habituel que tienes que pagar por este dispositivo, lo que lleva a que solo tienes que désembolisation 159 euros para tener en casa el equipo sin tener que sumar nada por los gastos de envío. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no dejar pasar la ocasión de comprar esta barra de sonido que tiene unas dimensions de860 x 54 x 74 milímetros (el subwoofer llega a los 181,5 x 343 x 272 mm).

Conectividad de este producto

Está bastante bien resuelta, ya que si desseas conectar por cable la Samsung HW-A430 vas a encontrar una entrée optique numérique que mantiene una muy buena calidad de sonido y que también te permite disfrutar de una compatibilidad excelente con prácticamente cualquier televisor real. Aparte, también existe la opción de dar uso a Bluetooth lo que te permite no tienes que poner nada por medio para, por ejemplo, poder enviar contenidos desde el teléfono. Por cierto, que el producto del que estamos hablando cuenta con un puerto USB desde que podrás reproducir archivos de música sin el más mínimo problema.

Finalmente es posible que te quede la duda respecto a la potencia total de esta barra de sonido que ofrece el accesorio del que estamos hablando. La verdad es que supera con mucho lo que es posible conseguir con las Smart TV del mercado real, ya que la cifra llega a nada menos que 270 W. Por lo tanto, si tienes que usarlo muy grande no debes tener duda alguna que conseguirás un volumen más que suficiente para poder llegar a cualquier rincón y de esta forma conseguir un salto evolutivo muy important con el objetivo de lograr ese ansiado mácine en de uno siempre tiene en mente conseguir.