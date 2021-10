Oferta flash de locura en esta tablet de gama alta de Samsung

Samsung lleva años liderando el mercado de venta de comprimés. Lo cierto es que la venta de estos dispositivos no cuenta con el auge de hace unos años, pero es cierto que la pandemia del covid19 ha despertado su interés. Además, estamos viviendo la época dorada del vídeo en streaming, avec Netflix, HBO, Disney Plus y compañía, en la creta de la ola. Por ese motivo, sabemos que la oferta en esta Galaxy Tab S7 FE 5G es demasiado suculenta y muchos no la dejarán escapar.

Une tablette plus complète et avec 5G

La Galaxy Tab S7 FE 5G est une tablette élégante, que apura mucho los marcos y que ofrece conectividad 5G para estar a la altura de los tiempos que corren. Destaca por contar con una pantalla de 12.4″ et integrar el potente processeur Snapdragon 750G de alto rendimiento para garantizar una total fluidez. Esta acompañada de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, que es mediante ampliable tarjetas microSD hasta 1To. Samsung ofrece este modelo en cuatro colores: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green y Mystic Pink.

La tablette dispone de sonido mejorado gracias a la firma AKG, que se complementa con altavoces duales y Dolby Atmos, creando un sonido envolvente e inmersivo para juegos o contenidos multimédia como series o películas. Pero tampoco se queda corta en el apartado de la batería, que es algo que valoran muchos usuarios, sobre todo si es una tablet que se va a sacar de casa. En este caso cuenta 10.090 mAh, que es compatible avec une impresionante carga rápida de 45W. Esto significa que puede Cargarse completemente en unos 90 minutes.

En la parte trasera encontramos una caméra de 8 mégapixels, mientras que la caméra selfie es de 5 mégapixels. Ya hemos hablado del 5G, pero es that isa tablet es compatible with Samsung DeX, lo que significa that Podremos convertirla in a PC complete and funcional, with solo conectarla a un monitor. De esta forma podremos tener acceso a la apps y archivos aumentando nuestra productividad siendo perfecta también para estudiantes. También incluye un S Pen, que ofrece una baja latencia y una punta suave para una exeriencia de escritura natural. También podremos hacer que todo lo escrito a mano se convierta en texto.

Disponible avec flash

La buena noticia es que ahora mismo podemos acheter la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G en solo 551 euros. Estamos ante un descuento muy suculento, si tenemos en cuenta que su precio habituel es de 649 euros. Esto supone un descuento de 98 euros o lo que es lo mismo, un 15% de descuento. Además, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío, y además pueden elegir pagar esta tablet a plazos, en cuatro cuotas de 137,75 euros. Hay que recordar que tiene bien marcada la etiqueta de oferta flash, por lo que esta rebaja podría desaparecer en cualquier momento.