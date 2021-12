Oferta impresionante por un potente tablet Samsung Galaxy

El modelo del que estamos hablando es el Samsung Galaxy Tab S7 FE, un equipo de lo más completo que tienes la posibilidad de conseguirlo pagando un 12% menos, lo que hace que te ahorres exactement 78,55 euros… un cifra de lo más llamativa y que sirve, entre otras cosas, para poder hacerte con algún accesorio que te permite sacar partido a este producto al máximo (como por ejemplo un teclado Bluetooth). Te dejamos el enlacer de compra para que no dejes escapar la oportunidad y donde no tienes que pagara nada por el envío si tienes una cuenta Prime.

Lo mejor de este tablette Samsung

Una de las que lama poderosamente la atención es la pantalla que integra, ya que esta es de 12,4 poulgadas lo que te permite utilizar este tablet como si de un ordenador se tratase (tanto en el ámbito personal como en el profesional). Por cierto, su calidad de imagen es excelente debido a una résolution muy alta ya que ofrece tecnologías de mejora que permiten disfrutar siempre a la perfección cuando utilizar el equipo del que estamos hablando. Esto no hace que el peso del producto del que hablamos sea desorbitado, ya que se queda en sólo 600 gramos… mucho menos de lo que tiene cualquier portátil.

El hardware principal est perfectamente resuelto, ya que en el interior de este Samsung Galaxy Tab S7 FE hay 6 Go de RAM que permet d’utiliser le système d’exploitation Android avec une excellente solution. A esto también ayuda bastante que el procesador es un Qualcomm Muflier 750G de ocho núcleos que es perfectamente capaz de ejecutar cualquier aplicación qu’existe actuellement con gran fluidez… y aquí también incluimos a los juegos. Todo esto se corona con una Almacenamiento de 128 gigas que puedes ampliar en el caso de necesitarlo utilizando tarjetas de memoria.

Cumple en l’autonomie

Esto lo decimos debido a que puedes utilizar este tablet de Samsung plus de documents sin problemas (y esto es así incluso disfrutando de vídeos de alta resolución). El motivo para conseguir esto es que la carga de la batería de este dispositivo es de 10.090 mAh, una marca excelente que le hace destacar frente a toda su competitionncia. En este apartado también es important indicar que este es un modelo que cuenta con carga rápida, lo que seguro que te salva de una dificultad en muchas ocasiones.

Finalmente, hay que decir que en el apartado de la conectividad vas a encontrar todo lo necesario en un tablet, ya que este modelo dispone de Bluetooth; Wifi; y, como no, de USB tipo C. Además, no le falta compatibilidad con el stylus Stylo S para poder escribir o dibujar a mano alzada en la pantalla. E, incluso, su sistema de altavoces estéreo que es compatible con Dolby está certificado por AKG. Todo un Seguro de vida para disfrutar siempre de los contenidos multimedia al maximo con este Samsung Galaxy Tab S7 FE!