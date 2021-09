Oferta increíble por una barra de sonido Yamaha avec subwoofer

in

La promoción de la que estamos hablando la puedes aprovechar and the tienda online PcComponentes, y te permite ahorrarte un 24% del precio que habitualmente tendrías que pagar por la Yamaha SR-C20A. Es decir, que únicamente te gastarás 196,02 euros por el producto sin tener que sumar nada por los gastos de envío ya que, en estos momentsos, son completamente gratuité. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder la ocasión y conseguir un modelo que solvantará cualquier tipo de necesidad que tengas.

Un diseño muy llamativo en esta barra de sonido Yamaha

Esto lo decimos debido a que el color que tienes blanc, algo que no es precisamente muy habituel en este tipo de dispositivos que generalmente son negros. Por lo tanto, llamará bastante la atención debido a la inusual de lo antes mencionado y, además, hay otra virtud que debes valorar muy positivamente: sus dimensiones son de únicamente 600 x 64 x 94 millimètres… encajar en pratique cualquier lugar. Por cierto, hay que destacar también la existencia de varios botones en su parte frontal para poder gestionar su uso de forma manual.

También llama bastante la atención todo lo que tiene que ver con la conectividad, ya que no le falta absolutamente nada para considerar a este modelo como muy completo. Un buen ejemplo de lo que decimos es que la barra de sonido Yamaha SR-C20A cuenta con opciones como por ejemplo HDMI (compatible avec 4K et ARC) y entrée audio optique numérique, lo que asegura une compatibilidad con prácticamente el 100% de los televisores qu’existen en el mercado en la actualidad. Aparte, también dispone de Bluetooth algo que aumenta las opciones que ofrece el accessorio y que permite entre otras cosas enviar contenidos directamente desde un ordenador o el teléfono móvil que utilizas.

Bastante bien en la calidad de sonido

Esto se debe a dos motivos especialmente. El primero es que en el interior el producto del que estamos hablando se incluye un subwoofer que asegura unos bajos muy ricos y unos graves bastantes rotundos. Este elemento se combina a la perfección con un par de radiadores pasivos que logran proporcionar reproducciones muy bien definidas. Aparte, tampoco le falta la posibilidad de poder aprovechar al máximo los contenidos que son Dolby, algo que agradecerás especialmente a la hora de ver películas y series y que te permitirán conseguir una localización espacial más que adecuada a la hora de escuchar cualquier efecto.

Con cuatro modos de sonido preconfigurados, Algo que hace mucho más fácil conseguir siempre la mejor configuración posible ahora de utilizar la barra de sonido Yamaha, algo que queremos interesante conocer es qu’existe una aplicación de descarga gratuita (llamada Sound Barre à distance), que te permitirá una forma muy fácil controlar todo lo que tiene que ver con este producto en el apartado de la configuración como a la hora modificar los parámetros de reproducción de forma rápida. La verdad, es que por el precio que tiene ahora este dispositivo, merece darle una oportunidad.