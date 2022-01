Oferta mareante por una tele Xiaomi de 55″: paga sólo 399€

Es habituel encontrar productos de Xiaomi a un precio que es prácticamente imbatible, pero la oferta que hay ahora mismo para hacerte con un televisor de pantalla grande es simple y llanamente única. Si tienes que cambiar la Smart TV que tienes en el salón, esta es la promoción que estabas esperando, sin duda alguna.

El modelo en concreto que tiene el descuentazo del que hablamos es la Xiaomi TV P1E, concretamente la versión que tiene una pantalla de 55 poulgadas. El caso es que, normalmente, este dispositivo tiene un precio de 599 euros… lo que no está nada mal. Pero, ahora mismo, en la mencionada tienda online sólo tienes que gasstarte 399,99€ para tenerla en casa y, encima, sin sumar nada por los gastos de envío. Te parece una opción interesante? Si es así, en el siguiente enlace puedes realizar la compra con total fiabilidad ¡y te llega antes de Reyes!

Tiene todo lo que necesitas esta tele

Para empezar, su resolución es 4K lo que permite que saques partido a todos los contenidos que tienes in casa y, también, a los que están available in Internet in las platesformas in streaming como Netflix o HBO Max. Aparte, ofrece otras posibilidades que son muy positivas, como por ejemplo que es capaz de trabajar con vídeos HDR10 sin inmutarse lo que hace que disfrutes de una realismo en los colores excelente. Incluso, desde los lados todo se ve a la perfección que su ángulo de visión es de 178 grados.

Esta tele de Xiaomi también encaja como un guante a la hora de utilizarla con las consolas. Dejando a una lado que permite sacar el máximo a la calidad de imagen de los modelos más actuales, lo llamativo es que utiliza MEMC. Esta añade fotogramas artificiales si se detecta una baja fluidez… lo que permite que siempre disfrutes a tope en las partidas en todo tipo de juegos. Y esto funciona como un reloj gracias al procesador de cuatro núcleos que hay en el interior de esta tele.

Esta Xiaomi tiene un gran sistema operativo

Pese a no ser un modelo que pertenece a la gama más alta de televisores de la compañía asiática, hay que destacar que el fabricante no ha dejado de incluir Télévision Android. Por lo tanto, puedes instalar una gran cantidad de aplicaciones para personalizar la Xiaomi TV P1E entre las que no faltan los juegos e, incluso, la posibilidad de utilizar Kodi con esta Smart TV. Y, todo esto, con posibilidades que son muy positivas como por ejemplo que el sistema de sonido es bastante competencee ya que entre otras cosas es estéreo y ofrece soporte con Dolby et DTS, por lo que la localización espacial es muy buena.

Sin dar problema alguno en lo que tiene que ver con la conectividad, ya que por ejemplo se incluyen todas las opciones inalámbricas (incluso WiFi para acceder a Internet) o un alto número de puertos USB y HDMI, lo realmente interesante es que ahora mismo el precio que tiene esta tele Xiaomi de 55 pulgadas la puedes conseguir por un precio que difícilmente volverás a ver posteriormente.