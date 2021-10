Oferta única, robot aspirateur Conga por 149€ y envío gratis

Si aún eres de los que no tiene un robot aspirador en casa y está pensando comprar uno sin tener que gastar mucho, te vamos a mostrar la oferta que esperabas. Es posible que hayas estado mirando ya algunos modelos pero no tengas muy claro por cuál decidirte. En este sentido, no hay duda que la familia Conga es una de las más populares y mejor valoradas por los propios usuarios. Y precisamente, la oferta que te mostramos a continuación es por un robot aspirateur Conga que puedes conseguir ahora por menos de 150 euros.

Se trata del Conga 990 Vital, un modelo capaz de aspirar, fregar y barrer al mismo tiempo para ofrecer un resultado de limpieza muy bueno. Este robot aspirateur cuenta con navegación inteligente y un mando a distance para controlarlo sin tenerte que levantar del sofá.

Ofertón por el robot aspirateur Conga 990 Vital

Un modèle complet avec un prix officiel de 179 euros et qui a été conçu avec un descuento supérieur à 15% en PcComponentes. Concretamente, el precio final que tendremos que pagar por este completo robot aspirador Conga 990 Vital es de 149€, ya que es una oferta que también incluye los gastos de envío gratis dentro de la péninsule.

Es un producto en stock, por lo que el plazo de entrega es de tan solo un día hábil. Eso sí, para ello tenemos que hacer el pedido con tiempo suficiente para que pueda ser preparado y enviado en el mismo día.

Barre, aspira y friega

Este robot aspirateur Conga 990 Vital cuenta con navigation intelligente iTech 3.0 y un completo conjunto de sensores de proximidad, antichoque y anticaídas que le ayudan a mapear el suelo de nuestra casa hasta el último rincón con gran precisión, así como evitar todo tipo de peligros como accident escaleras y provocar que puedan.

También disponible de très modos de limpieza, un modo Eco para limpiezas más superficiales, modo Normal para las rutinas diarias y un modo Turbo para realizar una limpieza en profundidad del suelo de nuestra casa. Gracias al sistema Turbo Clean Carpet, este Conga 990 Vital es capaz de limpiar alfombras de hasta 2 cm de alto y dejarlas sin una mota de polvo.

Ahora bien, no olvidemos que es un modelo que también es capaz de fregar y para ello cuenta con un tanque de agua con control electrónico que dosifica el caudal del agua y lo distribuye de manera homogénea sin dejar charcos y que esto pueda dañar nuestro suelo. Su tecnología Brush Pro y gracias al cepillo rotativo central, permite limpiar a fondo y arrastrar la suciedad al canal de succión. Un cepillo que está diseñado con cerdas y silicona de goma capaces de desincrustar todo tipo de suciedad.

La puissance de succion con la que cuenta este robot aspirateur Conga 990 Vital es de hasta 1400 Pa, por lo que se trata de un robot aspirateur complet con el que podemos programar todas las limpiezas diarias desde su propio mando a distance y que podemos conseguir ahora en oferta a un precio muy interesante.