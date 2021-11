Ofertas de locura en accesorios ideales para tu ordenador portátil

Si eres de los que sale cada día con el portátil debajo del brazo porque tu trabajo requiere que estén todo el día de un lado para otro, hay varios accesorios que seguramente te serán de gran ayuda en tu día a día. Nos referimos a todo ese tipo de accesorios que podemos usar junto a nuestro ordenador portátil y así poder trabajar con la máxima productividad posible, tener todos nuestros archivos siempre a mano, transportar el equipo lo más cómoda posible o evitar quedarnos sin batería cuando menos te lo esperas.

Teniendo todo esto en cuenta, no cabe duda que algunos de los accessoires más útiles Pueden ser una buena mochila para llevar el portátil y otros dispositivos o accesorios, algún periférico como un ratón inalámbrico, una unidad de almacenamiento externo o alguna de las baterías portátiles que hoy car en día nos ustro permite. que puedes encontrar en el siguiente recopiatorio con un interesante descendre.

Ofertas en accesorios para tu portátil

Mochila antirrobo imperméable

Mochila con candado con contraseña antirrobo para portátiles de hasta 15,6 pulgadas. Un modelo que cuenta con cierre de cremallera metálica, tres bolsillos principales de gran capacidad y hasta 9 bolsillos o compartimentos más pequeños para llevar todo tipo de accesorios. Es una mochila con puerto de carga USB que está fabricada en tela Oxford de gran durabilidad y resistente al agua para evitar que un día de lluvia pueda dañar nuestro ordenador portátil. Su precio es de 35,96 euros, pero ahora la podemos comprar en oferta por 30,56 euros.

Ratón inalámbrico Logitech

Si eres de los que no te gusta mucho manejarte con el touchpad de tu equipo portátil, entonces seguro que uno de los accesorios más útiles puede ser un ratón inalámbrico. De esta manera, vamos a poder trabajar de una manera mucho más cómoda y sin la necesidad de tener ningún cable por medio. Un modèle de Logitech avec mini récepteur USB, batterie avec une autonomie de 12 mois, seguimiento óptico y de facil manejo para zurdos y dietros. El precio es de 16,99 euros, pero podemos conseguirlo ahora en oferta por 10,78 euros.

Livraison de puissance de la batterie Anker

Una batería portátil nos puede sacar de cualquier apuro en un momento determinado. Es decir, si de buenas a primeras estamos trabajando con nuestro portátil, no quedamos sin batería y no tenemos el cargador o un enchufe a mano, una batería de este tipo puede ser nuestra salvación. Oui, vous avez la possibilité d’utiliser une batterie Power Delivery USB tipo C qui offre une compatibilité avec tous les types de dispositifs, incluidos algunos ordenadores portátiles que incluyen este tipo de conectividad. Una batería con 20000 mAh de capacidad que tiene un precio oficial de 49,99 euros y ahora cuesta en oferta solo 39,99€.

Clé USB Kingston 128 Go

Contar con un pendrive como este Kingston puede ser también de gran utilidad, así podremos llevar ciertos archivos o documentos siempre guardados para acceder a ellos in cualquier momento. Un dispositivo de pequeño tamaño que ofrece une capacidad de hasta 128 GB y que podemos llevarlo cómodamente en cualquier bolsillo o en la mochila o maletín de nuestro portátil. Este pendrive tiene un precio de venta de 18,99 euros, pero ahora en oferta solo cuesta 13,07 euros.

Disco dur externe WD de 4 To

Si lo que necesitamos es mucha más cantidad de espacio, entonces lo mejor será echar mano de un disco duro externo como este de Western Digital. Un modelo con nada más y nada menos que 4 To de capacidad cuyo precio oficial es de 155,99 euros y ahora tiene un descuentazo del 41%. Esto nos permite comprarlo en estos momentsos por tan solo 92 euros.