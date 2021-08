Ofertas únicas en robots aspiradores

in

A la hora de elegir un robot aspirador, son muchos los aspectos a revisar o tener en cuenta. Por un lado, es important conocer su potencia de succión, capacidad para mapear el suelo de nuestro hogar, si ofrece su control remoto desde el móvil, si es capaz de fregar o pasar la mopa y por supuesto, su autonomía. Ahora bien, no hay duda que el presupuesto que tengamos va a hacer que nos decantemos por un modelo u otro. A continuación, os mostramos algunas de las ofertas más interesantes en robots aspiradores que encontramos en Amazon a un precio bastante asequible.

Robots aspiradores muy rebajados en Amazon

Yeedi 2 Hybride

Este modelo del fabricant Yeedi es un robot aspirateur avec une puissance de succion de 2500 Pa y capaz de aspirar, barrer, fregar y pasar la mopa. Un modelo con mapeo de navegación para una limpieza mucho más eficiente, que podemos controlar desde el móvil a través de su propio app y que también es compatible with los asistentes Google y Alexa. El precio oficial es de 299,99 euros, pero ahora cuenta con un 10% de descuento y un cupón de 40 euros adicionales de descuento que nos permite ahorrar hasta 70 euros en su comp.

Conga 6090 Ultra

El fabricante Cecotec es uno de los más populares cuando hablamos de limpieza inteligente en el hogar. Este modelo, el Conga 6090 Ultra, es un robot con tecnología ciclónica que aspira, barre, friega y pasa la mopa con una increíble potencia de succión de 10000 Pa. Cuenta con 10 modos de limpieza, Roomplan, compatiblidad con los asistentes virtuales y un prix officiel de 699 euros. Ahora, es posible comprarlo en oferta por seul 389 euros.

Roomba 971

La compañía con más de 30 años de experiencia en el mundo de la robótica es otro de los grandes referentes. Este iRobot Roomba 971 es un robot aspirateur complet de haute puissance capaz de volver a su base de carga cuando detecta que tiene poca batería para posteriormente seguir con la limpieza y que es ideal para aquellos que tienen mascotas en casa. Cuenta con la función Dirt Detect, sugerencias de limpieza personalizadas y compatibilidad con los asistentes de voz. El precio oficial es de 499 euros, pero ahora cuenta con 110 euros de suite fr Amazon.

Xiaomi XM200023

Xiaomi es conocido por ofrecer una gran relación calidad-precio en sus dispositivos, y este robot aspirateur no es para menos. Un modèle avec connexion WiFi, navigation intelligente et carte, équipement avec plusieurs capteurs pour evitar todo tipo de caídas y retorno automático a la estación de carga. Dispone d’une batterie de 3.200 mAh que le otorgan de une autonomie de hasta 130 minutes de limpieza ininterrumpida. Su precio oficial es 349,99 euros, pero ahora podemos conseguirlo por 261,98 euros.

Conga 3890 Titane

Avec un descuento de casi el 30% et un ahorro de algo plus de 115 euros encontramos también este Conga 3890 Titanium. Un robot aspirador láser con una potencia de succión de 2300 Pa, capaz de crear un mapa interactivo y gestionar todas las estancias para poder limpiar toda la casa o simplemente ciertas habitaciones. Está equipado con un tanque mixto para solidos y líquidos, permite su control desde el móvil y es compatible with los principales asistentes virtuales. Su precio en oferta es de 289 euros, mientras que el precio oficial supera los 400 euros.