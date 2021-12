Oferton! Achetez un iPad Pro de 11″ rebajado 221€

Es complicado encontrar une tablette iPad Pro con un descuento muy important, ya que hablamos de la gama más alta que ofrece Apple en el mercado actualmente. Pero, de vez en cuando, aparecen promociones que no se deben dejar pasar. Ahora mismo hay una en la Fnac que seguro que es justo lo que estás buscando.

El modelo que está en promoción tiene la puissance suffisante como para que no tengas que volver a utilizar un ordenador portátil jamás -gracias entre otras cosas a su procesador Apple A12Z Bionic-, por lo que hablamos de un dispositivo que te permitirá ejecutar todo tipo de aplicaciones con una fluidez espectacular (ya sean laspectacular edición multimedia o los juegos). El caso, es que combinado con un teclado compatible with el iPad Pro, podrás ser completemente productiviste en cualquier lugar con este dispositivo que pesa bastante menos que un kilo.

Otra de las cosas que seguro que agradeces si te décide une comprarte este tablet es en lo que tiene que ver con la autonomía. Con una carga completa de su batería, que tiene un alto amperaje, podrás utilizar el equipo por plus d’une fois horas independientemente de lo que exprimas a su hardware y, también la pantalla que integra. Esta, por cierto, es tipo Rétine liquide por lo que ofrece una calidad de imagen excelente, y las dimensiones ascienden a 11 poulgadas. Si a esto le sumas un brillo de 600 nits, no hay duda que este es un componente simplemente excepcional.

Est-ce que c’est le cas pour l’iPad Pro

El lugar en la que vas a encontrar la promoción de laque estamos hablando es Fnac, por lo que la fiabilidad en la compra es excelente. El caso, es que en vez de pagar su precio habituel (que es de 1.269 euros), ahora mismo hay un descuento que te permite ahorrarte nada menos que 221 euros. Una cifra de lo más llamativa, especialmente tratándose de un producto de la compañía de Cupertino. El enlace es el que dejamos tras este párrafo y, si eres socio de la mencionada tienda online, no tienes que sumar nada por los gastos de envío.

Muchas características positivas

Una de ellas es que este es el modelo que cuenta con un capacidad de almacenamiento de 512 Go, más que suficiente para que no tengas que recurrir prácticamente nunca a un accesorio externo (como por ejemplo un disco, algo que puede hacer con facilidad ya que este es un modelo que cuenta con un puerto USB tipo C). Por cierto, en el apartado de la conectividad no hay anda que le falte al tablet que está en oferta, ya que además de Bluetooth y WiFi, también incluye acceso a datos móviles. Por lo tanto, podrás estar siempre conectado independientemente del lugar en el que te encuentres.

Para finalizar, creeos que merece la pena que sepas que este es un modelo que incluye amplias opciones de seguridad entre las que no falta el útil Identité faciale que evitará que desconocidos puedan acceder al contenido que hay en el iPad Pro. Si a esto le sumas que su acabado en aluminio es muy atractivo y que este es un tablet compatible con el style oficial de Apple, está claro que es de las opciones a valorar siempre si deseas acabar con la dependencia que tienes con el ordenador portátil.