Ofertón de ensueño por un Apple Mac Mini… ahorra 480€!

in

Es posible que estés pensando la forma en la que puedes ahorrar espacio en el escritorio de tu casa y, una de las opciones que te plantas es la de comprar un ordenador más pequeño. Una de las mejores posibilidades son los Apple Mac Mini pero, generalmente, estos equipos son bastante caros. Por suerte, ahora hay una offrir fr Amazon que es lo que esperabas.

El modelo que esta promoción es de los que pertenecen a la última revisión que hizo la compañía de Cupertino de estos dispositivos, por lo que está perfectamente actualizado en todos y cada uno de sus apartados. En estos momentsos el descuento existente en Amazon llega al 38% (una cifra pocas veces vista por un producto de Apple) y, por lo tanto, te puedes ahorrar nada más y nada menos que 480 euros site décide un comprar este producto que recibes al día siguiente de adquirirlo y por el que el envío no te cuesta nada en el caso que tengas una cuenta Prime.

Apple Mac Mini

Compralo fr

799,00 €

Es un ordenador avec processeur Intel

Este es un detalle important ya que no son pocos los que prefieren el equipo con esta arquitectura en vez de la nueva que utiliza la compañía de Cupertino con sus propios procesadores M1. El caso es que en el interior de este equipo encontrarás un Intel Core i5 de octava generación que cuenta con una gráfica integrada UHD Graphics 630 y que se acompaña con una cantidad de memoria RAM que llega a los 8 Go. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que vas a poder utilizar cualquier tipo de software que se te pase por la cabeza y que el sistema operativo macOS irá como un tiro.

Otro de los detalles que sons importants en este Apple Mac Mini es que el almacenamiento que incluye este tipo SSD, por lo que la lectura y escritura de información se realiza con una alta velocidad y esto permite aprovechar al máximo los componentes antes mencionados. L’espace disponible es de 512 Go, más que suficiente para no tener que recurrir de primeras a dispositivos externos como por ejemplo pendrives que se conectan al equipo utilizando alguno de los varios puertos USB que tiene. Por cierto, en lo referente a la conectividad, creemos interesante añadir que este es un modelo que cuenta con varias conexiones Thunderbolt (cuatro concretamente) y que también dispone de Bluetooth y Wifi.

C’est le petit Apple Mac Mini

Las dimensions que tienen son de 19,7 x 19,7 x 3,6 centimètres, por lo que vas a encontrar siempre espacio en el escritorio para colocar este pequeño ordenador -y, generalmente, también supone un ahorro respecto a los ordenadores que se suelen utilizar tanto en casa como en la oficina-. Acabado en aluminio de color gris es important mencionar que es un système de réfrigération es muy bueno por lo que no debes tener duda alguna respecto a que la integridad del ordenador no sufrirá absolutamente nada por llegar a temperaturas que son excesivas. Curiosamente, pese a ser un equipo pequeño, no le falta tomar auriculares.

Para finalizar es important mencionar que para poder utilizar de forma adecuada el Apple Mac Mini debes utilizar un conjunto de teclado y ratón -inalámbrico preferentemente-y, también un monitor. Para conectar este último se utiliza la conexión HDMI incluida que ofrece soporte para resolución 4K. Por lo tanto, podrás disfrutar siempre de una alta calidad de imagen independientemente de la aplicación que utilices.

L’offre d’achat d’un Apple Mac Mini… à 480€ ! aparece primero en Topes de Gama.