Ofertón de locos en esta impresora portátil Canon

Recordáis cuando teníamos que ir a revelar nuestras fotos? Desde que nuestro teléfonos móviles disponen de un gran servicio fotográfico apenas imprimimos esas imágenes tan importantes, destinadas a vivir en la memoria de nuestro móvil. Sin embargo, la cosa puede cambiar gracias a esta práctica impresora portátil de Canon que, por si fuera poco, viene acompañada de un gran descuento.

Como todos sabéis, Canon es una de las marcas de referencia en el mundo de la fotografía. A lo largo de los años han fabricado todo tipo de cosas, pas de cámaras en solo. Un ejemplo perfecto de ello es esta mini impresora que hoy tenemos el gusto de presentaros.

Imprime tus fotos de forma sencilla

El modelo que hoy nos ocupa lleva por nombre Canon Zoemini Pv-123 y, antes que todo, nos consigue entrar por la vista gracias a su bonito diseño color rosa. Pero no es solo bonita, si no que también tremendamente ligera, por lo que se convierte en la compañera perfecta para cualquiera de nuestros viajes.

Esta comodidad no se limita únicamente a su transporte, si no imprimir fotos nunca antes había resultado tan sencillo como con esta mini impresora. Y no lo digo por decir, ya que con ella podrás imprimir tus instantáneas directement desde tu teléfono móvil a través de bluetooth, ahorrándote cualquier tipo de esfuerzo.

Hasta aquí, esta Canon Zoemini podría parece una simple anécdota, un gadget adorable pero que no cumple una gran función. Pues nada más lejos de la realidad, porque su calidad de impresión aucun tiene nada que envidiar a cualquier otro competidor del mercado. Disfruta de unos colores muy vivos y unas imágenes más nítidas que nunca y di adiós a otras opciones más caras y engorrosas.

Otro aspecto que no podemos dejar de lado es su gran capacidad de almacenamiento. Esta impresora portátil dispone de, nada más y nada menos, que 15 Go con los que podrás hartarte a hacer fotos sin necesidad de preocuparte por agotar su memoria. Ya no tienes excusa para no sacar a ese fotógrafo que todos llevamos dentro gracias una de las mejores impresoras portátiles que podrás encontrar.

Disfruta de tus fotos al mejor precio

Cuando buscamos comprar un nuevo accesorio, siempre esperamos que cumpla aquella regla de »bueno, bonito y barato». Desde luego, esto es algo que la Canon Zoemini Pv-123 cumple con creces, ya que además de ser buena y bonita, también resulta realmente barata. Y nunca está de más ahorrar unos cuantos euros, verdad?

Pues bien, en esta ocasión Amazon nos ofrece, a través de su página web, un asombroso descuento de hasta el 29%, lo que hará que paguemos 40 euros menos que de costumbre. Es decir, si su precio de venta recomendado es de 139 euros, ahora podrá ser nuestra por tan solo 98 euros. Este chollo, sumado a la garantía de calidad que Canon siempre ofrece en todos los productos de su catálogo, convierten a esta mini impresora en un regalo imprescindible para estas navidades. Seguro que a ese familiar o amigo que siempre está haciendo fotos le encanta.