Ofertón del día! Potente iMac de 21,5 pulgadas a precio de locos

En el momento de comprar un ordenador para trabajar en casa, cada vez son más los que se deciden por un equipo All in One. En este sentido, no hay duda que uno de los más populares y demandados es el iMac de Apple. Un equipo Todo en Uno con un gran diseño que ofrece un énorme rendimiento y que ocupa muy poco espacio en nuestro escritorio. Si llevas tiempo pensando en la posibilidad de comprar uno, ahora tienes la oportunidad de conseguir un Apple iMac de 21,5 poudres avec un énorme descuento en PcComponentes.

Un modèle avec pantalon de rétine 4K capaz de reproducir mil millones de colores con un brillo de 500 nits y que además, está equipado de una tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 555x con 2GB de memoria dedicada, lo que permite ejecutar tareas de gran carga gráfica sin ningún problema. Idéal por lo tanto para todos aquellos que usan herramientas como el propio Photoshop a diario oa los que les gusta la edición de vídeo.

Diseño, calidad y rendimiento

Además, es un equipo que cuenta con un processador Intel Core i3 de cuatro núcleos a 3,6 GHz et una memoria RAM de 8 Go. En el apartado de almacenamiento, este iMac tiene una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go de capacidad que ofrece altas velocidades de lectura, escritura y transferencia de datos.

L’iMac est équipé de la même manière avec des écrans audio, des micros et des écouteurs de 3,5 mm, une caméra faceTime HD, une connexion Bluetooth et WiFi. En el apartado de conectividad, hay que destacar sus cuatro puertos USB-A, ranura para tarjetas SDXC y dos puertos Thunderbolt USB tipo C, RJ45, etc.

El sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware no es otro que macOS Catalina y es un equipo que viene acompañado de teclado Magic Keyboard y ratón Magic Mouse 2. Las dimensions de este iMac son 45 x 52,8 x 17,5 cm y tiene un peso de 5,48 kilogramos.

Offre pour un Apple iMac de 21,5 poudres

El precio oficial o de venta recomendado para este potente equipo con la configuración que acabamos de mencionar es de 1305 euros, pero gracias a la oferta que encontramos ahora en PcComponentes es posible conseguirlo a un precio mucho más económico.

Concretamente, se le ha aplicado un descuento del 17%, lo que supone un ahorro de nada más y nada menos que de 226 euros, por lo que su precio final en oferta es de tan solo 1078,99 euros. No hay ninguna duda que la oferta merece mucho la pena, ya que además, este iMac está available in stock con un plazo de entrega de tan solo uno o dos días hábiles y envío gratis. Eso sí, solo si el envío es dentro de la península, ya que en caso contrario debemos confirmar el gasto asociado al envío.

Un producto en el que PcComponentes también ofrece sus habituales servicios de financiación, por lo que es posible pagar este iMac hasta in 40 meses, aunque en este caso tendremos que soportar ciertos intereses.