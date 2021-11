Ofertón en Fnac, una impresora 3D Creality… hoy sólo 159€!

Si llevas tiempo dándole vueltas a comprarte una impresora 3D, pero no te convencía ninguna debido a que sus precios son más elevados de lo que te gustaría. Ahora existe una muy buena oferta en la tienda online de Fnac que te permite conseguir un modelo que tiene una calidad bastante notable a un precio realmente bajo.

El modelo que está hora mismo de promoción es la Creality Ender 3 Pro. Este es un dispositivo de filamento que tiene un montaje realmente sencillo ya que únicamente tienes que ensamblar un pequeño número de piezas con los tornillos que se suministran y estará todo perfectamente preparado (y equilibrado) para comenzar a imprimir. El caso mismo puedes tener en casa este modelo pagando únicamente 159, 99 euros, cuando lo normal sería tener que gasstarte 199€. Una excelente oportunidad que puede ser exactamente lo que estabas esperando para regalarte -o regalar- en estas navidades. Este es el enlace de compra que tienes que utilizar.

Caractéristiques de l’impression 3D

Una de las cosas que resulta bastante interesante de este modelo es que su cama, qué es el lugar donde se genera la impresión a realizar, tiene unas dimensionses de 220 x 220 x 250 millimètres lo que te permite utilizar una gran cantidad de trabajos (y muchas más grandes que los habituales con impresoras 3D de resina). En lo que tiene que ver con los materiales con los que es posible imprimir con este modelo podrás utilizar desde plastique ABS; pasando pour PLA et TPU; e, incluso, existe la opción de dar uso a madera. Esto te otorga la opción de tener acabados muy diferentes y llamativos.

El lo que tienes que ver con la impresión propiamente dicha, es important conocer que el tipo de extrusor que utiliza es Bowden, lo que confiere una muy buena precisión (esta alcanza los 0,4 millimètre, lo que es más que suficiente para la mayoría de las necesidades que se tiene en casa). Además, en este apartado es muy important mencionar que la velocidad que ofrece la Creality Ender 3 Pro es de 80 mm/s, existiendo la opción de alcanzar los 180 mm/s de ser necesario -pero en este caso, pierdes algo de precisión-. En définitive, que este es un modelo que cumple a la perfección para utilizarlo en casa.

Options supplémentaires

Una de las importantes es que este es un modelo que cuenta con una pantalla ACL que permite controlar cualquier trabajo que se realiza… incluso de forma manual. Esto resulta de gran ayuda para no tener que estar siempre con el ordenador al lado de la impresora 3D. Si te preguntas por a compatibilidad con los diferentes formatos de archivos que existen para este tipo de dispositivos, no vas a tener problema con los más habituales como por ejemplo STL, OBJ et G-Code.

Sin tener problema alguno con cualquier filamento que puedas comprar en el mercado ya que la compatibilidad es total con todos y cada uno de ellos, es bastante importante mencionar que las dimensiones que tiene la impresora son de 440 x 410 x 465 millimètres, que no es nada desorbitado teniendo en cuenta que hablamos de un modelo de filamento. La verdad es que la oferta es de las que no debes dejar pasar ya que nunca hemos visto en Fnac un precio tan bajo por la Creality Ender 3 Pro.