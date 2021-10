Ofertón en MediaMarkt por este portátil Dell que lo tiene todo

Nos références al Dell Latitude 3320 un equipo con diseño plano y un tamaño de 13,3 pulgadas que ofrece un excelente rendimiento y resulta fácil de transportar. Las medidas exactas de este compacto portátil son 30,59 x 20,4 x 1,63 cm y tiene un peso de tan solo 1,16 kilogramos.

Diseño compacto y un gran rendimiento

Dentro del catálogo del fabricante, este portátil Dell Latitude 3320 es el portátil más pequeño y ligero que cuenta con la famosa tecnología Dell Hybrid Client, que permite acceder a todos los datos de la manera más sencilla y que cuenta con una inteligencia artificial aprende de nuestra forma de trabajar.

Su pantalla de 13,3 pulgadas es tipo IPS, ofrece una resolución Full HD o 1920 x 1090 pixels et une fréquence d’actualisation de 60 Hz. En su interior, está equipado con un procesador de Intel, concrètement un Noyau i5-1135G7 de la génération ultime avec une vitesse maximale en modo turbo de 4,2 GHz et accompagné d’un souvenir RAM de 8 Go.

En cuanto al espacio de almacenamiento, este portátil Dell cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go que ofrece gran capacidad para almacenar todos nuestros archivos y una gran velocidad de acceso y transferencia de los mismos. También está equipado con una tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics, mientras que el sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware no es otro que Windows 10 dans l’édition Pro de 64 bits.

En el apartado de conectividad, el portátil Dell Latitude 3320 es un equipo con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y dispose d’un port USB 3.2, d’un port USB 3.2 Powershare, d’un port USB 3.2 Tipo C, HDMI, lecteur de cartes SD et d’un port mini Jack de 3,5 mm.

Otro detalle important a destacar de este modelo es su batería, que ofrece carga rápida y nos permite obtener el 80% de su autonomía total con tan solo tener el equipo 1 hora cargando.

Offre pour le portage Dell Latitude 3320

El precio oficial o de venta recomendado para este portátil Dell es de 1006,59 euros, pero ahora podemos comprarlo a un precio reducido de 905,93 euros avec des frais d’envío inclus. Esto es gracias a la oferta que encontramos en estos momentos en MediaMarkt, donde se le ha aplicado un 10% de descuento y nos permite ahorrar algo plus de 100 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la oferta.

El plazo de entrega para este interesante portátil es de entre dos y cuatro días, por lo que si realizamos el pedido en estos momentsos, podremos recibirlo en un plazo máximo de unas 73 horas en nuestra casa de forma totalmente gratuita.