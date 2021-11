Ofertón en Worten por este All in One Lenovo, llévatelo por 399€!

A la hora de comprar un ordenador, cada vez son más los que se deciden por un equipo All in One o Todo en Uno, equipos que integran todo el hardware en un único módulo, la pantalla y que han sido diseñados para ocupar muy poco espacio . Si estás pensando comprar un ordenador para un uso familiar sin tener que gastar mucho dinero, ahora puedes conseguir este Tout en un Lenovo IdeaCentre 3 22ADA05 par menos de 400 euros.

La oferta por este modelo la encontramos fr Worten, donde ha sido rebajado nada más y nada menos que 100 euros sobre su precio original con motivation del famoso Black Friday. Por lo tanto, si estás interesado en esta oferta, debes darte prisa y hacer tu pedido antes de que finalice.

Gran ahorro en este Tout-en-un Lenovo

Por lo tanto, de los 499,99 euros, solo tendremos que pagar 399,99€ para recibir este atractivo equipo en nuestra casa, ya que la oferta incluye los gastos de envío gratis. Set trata de un producto available in stock, por lo que su plazo de entrega es de tan solo entre uno y dos días laborables.

Para aquellos que lo prefieran, es important saber que es un producto sobre el que Worten ofrece su pago en tres meses sin intereses. Es decir, podemos pagarlo en tres cuotas de 133,33 euros.

Un equipo ideal para la familia

Hoy en día, los peques de la casa cada vez empiezan más pronto a manejar nuestros dispositivos y ordenadores. Por lo tanto, si estás pensando renovar el viejo ordenador de casa y buscas uno a muy buen precio ideal para que pueda usarlo toda la familia, este All in One Lenovo puede ser la mejor elección.

Concretamente, se trata de un equipo de 21,5 pulgadas que ofrece una resolución FullHD et que c’est impulsado por un processador AMD 3020e avec une vitesse maximale de 2,6 GHz et une mémoire RAM de 4 Go. En el apartado de almacenamiento cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 128 Go en el que podemos guardar todos nuestros archivos y que además, ofrece una gran velocidad de lectura, escritura y transferencia de datos.

También tiene una tarjeta gráfica Carte graphique AMD Radeon integrada en la placa y un gran apartado de conectividad con dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.1, puerto Ethernet RJ45, HDMI, mini jack de 3,5 para micrófono y auriculares y lector de tarjetas de memoria. Tampoco le falta conectividad inalámbrica por Bluetooth y Wifi.

Este equipo All in One Lenovo viene acompañado de ratón y teclado USB y Windows 10 Famille como sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware. En el apartado multimédia, indicar que tiene dos altavoces integrados de 3W de potencia cada uno y webcam.

A nivel de diseño, cabe destacar que cuenta con un soporte moderno, tiene unas medidas de 41,76 cm de alto, 49,05 cm de ancho, solo 18,5 cm de profundidad, un peso de 5,24 kilogramos y que tiene unos marcos laterales muy delgados que hace que de la sensación de ser una pantalla de mayor tamaño.