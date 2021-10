Ofertón en Worten por un portátil gaming Lenovo con envío gratis!

Hace ya más tiempo que es posible jugar, y con muy buena calidad, utilizando un ordenador portátil. Por lo tanto, no son pocos los que se deciden a comprar un dispositivo de este tipo para dejar a un lado las consolas y, si tú tienes esta idea, hay una oferta en Worten por un modelo de Lenovo que seguro que te va un encantar.

Una de las cosas que llaman la atención de este portátil jeu, aparte de tener un aspecto bastante llamativo que facilita la disipación del calor que se genera cuando se está jugando, es que la pantalla incluida es de muy buena calidad. Esta es IPS avec unas dimensions de 15,6 poulgadas, por lo que tienes espacio más que suficiente para disfrutar de su resolución Full HD. Pero lo realmente interesante es que, aparte de lo indicado, hay que destacar que este componente permite un brillo de 300 nits que es muy alto y se combina con una frecuencia de 144 Hz. Por lo tanto, su calidad está fuera de toda duda (y, ojo, en caso de necesitarlo vas a poder conectar el equipo aún bonito del televisor ya que no le falta puerto HDMI).

Y a-t-il une puissance suffisante avec les jeux 3D ? Pues lo cierto es que sí, ya que dispone de una tarjeta gráfica dedicada que permite gestionar el funcionamiento en este apartado con una solvencia bastante alta y, por lo tanto, los juegos más exigentes no van a ser precisamente un problema. El adaptador elegido es una NVIDIA GeForce GTX 1650 porque asegura una buena potencia y al que no le faltan cuatro 4 GO de memoria dedicada para que todo funcione como la seda. Vamos, que seguro que te vas a divertir con cualquier título que se te venga a la cabeza.

Un hardware al que no le falta nada

Para acompañar a lo antes mencionado este Lenovo Legion 5 15IMH05 incluye todo lo necesario para tener músculo de sobra para que nada se le atragante. Así, por ejemplo, el procesador que vas a encontrar es un Intel Core i7-10750H capaz de trabajar a una frecuencia de hasta 5 GHz y que tiene nada menos que seis núcleos en su interior. Si a esto le sumas que la RAM de 16 Go, el cóctel resultante es lo suficientemente explosivo para que no mecs en ningún momento que tienes ordenador más que de sobra para que funcione por mucho tiempo al máximo nivel. Además, también es important mencionar que el almacenamiento está perfectamente resuelto mira que se incluye un disco SSD con anda menos que 512 gigas en su intérieur. Es un potente portátil gaming sin duda alguna.

Una gran oferta por este equipo Lenovo

El lugar en el que vas a poder comprar el ordenador del que estamos hablando es la tienda online de Worten, lo que es sinónimo de una alta fiabilidad. El caso es que ahora mismo el descuento es del 26%, lo que significa que te ahorras nada menos que 388 euros… todo un chollo! Además, a esto debes sumarle que ahora mismo no hay que Pagar nada por los gastos de envío, un añadido bastante important y que muy posiblemente ahora que visites para comprar el producto del que hablamos en el siguiente enlace:

Si todo lo que te hemos comentado te ha logrado convencer, hay que sumarle que la conectividad ofrecida es bastante amplia ya que no le faltan opciones como por ejemplo divers ports USB (incluyendo alguno tipo C) y que su autonomía supera las seis horas jugando a la máxima potencia, está muy claro este portátil gaming Lenovo es una excelente opción de compra si estás pensando en hacerte con un ordenador de este tipo.