Ofertón en Worten por una barra de sonido Yamaha muy potente

Si quieres acabar con el tener que subir el volumen de la tele a casi el máximo cuando disfrutas de una serie (y que, por este motivo, sufras bajadas de calidad), está claro que necesitas una barra de sonido. Pues bien, ahora puedes conseguir fr Worten con un precio de locos una de Yamaha que seguro que te la acabas comprando.

Esto lo decimos debido a que ahora mismo en la tienda online antes mencionada puedes conseguir el dispositivo del que hablamos con un precio excelente, y sin tener que pagar nada por el envío. Así, sólo pagas 199,99€ cuando lo sería habituelle subir hasta los 259,99€. Una excelente promoción que te permite conseguir la Yamaha SR-C20A de color negro a un precio que, posiblemente, no volverás a ver en mucho tiempo. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad en el siguiente enlace:

Una barra de sonido llena de virtudes

Una de las importantes es que sus dimensiones no son especialmente elevadas, ya que se quedan en sólo 600 x 64 x 94 millimètres. Esto hace que la puedas colocar junto al televisor sin el más mínimo problema (incluso, tiene todo lo necesario para colgarla en la pared). Algo muy relevante respecto a lo antes mencionado es que este producto de Yamaha incluye en su interior un par de tweeters y un caisson de basses de 1,8 et 3 pulgadas, respectivamente-, por lo que se aprovecha al máximo el espacio available.

La combinación antes mencionada ya es todo un seguro respecto a la buena calidad de sonido que vas a conseguir con esta Yamaha SR-C20A. Pero, existen otras opciones que aseguran esto como por ejemplo que ofrece compatibilidad con Dolby por lo que se genera una sensación s’envoler que es prefecta con las películas, series y, como no, con los juegos para saber exactamente desde dónde te disparan. Por cierto, que también existen otras mejoras para que siempre tengas una buena experiencia, como por ejemplo Extension des basses para potenciar lo bajos.

Grande connexion en esta Yamaha

Aquí vas a encontrar todo lo que puedes necesitar, ya que por ejemplo dispones tanto de entrada de sonido optique numérique como de HDMI (esta última compatible avec 4K y ARC, por lo que si tiene una tele compatible avec el mando de esta podrás gestionar todo lo que haces con la barra de sonido). Además, para que no te falte de nada, también incluye Bluetooth por lo que puedes enviar contenidos comprimidos desde el teléfono o el portátil sin problemas. De esta forma, este es un producto que es une solución perfecta para el hogar.

Si lo que hemos comentado te parece positivo, también debes saber que este es un modelo que incluye diferentes modos que permiten realizar configuraciones específicas para ver películas o disfrutar de eventos deportivos (la gestión se realiza con el mando a distance que se incluye con el propio dispositivo). Vamos, que no le falta de nada a esta barra de sonido con subwoofer Yamaha que ahora mismo tiene un precio excelente en Worten que no debes dejar pasar.