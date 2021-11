Ofertón et le Black Friday sur le Samsung Galaxy Watch4

El Black Friday sigue dejando auténticos ofertones allá por donde pasa. Tenemos el ojo muy puesto en todas las tiendas online para atentos sobre cualquier descuento que merezca mucho la pena. Por eso volvemos a la carga y lo hacemos con la gran oferta que tiene en estos moments el Samsung Galaxy Watch4, el último smartwatch de la firma coreana que ahora está a mejor precio que nunca. Vamos a echar vistazo a una de las mejores ofertas del Black Friday en cuanto a smartwatch se refiere.

Durante estos días de oferta es una ocasión perfecta para hacernos con un nuevo smartwatch para nosotros o para adelantar algún que otro regalo navideño. Los descuentos del Black Friday no van a durar para siempre, por lo que este Galaxy Watch4 pronto a su precio habituel. Le Samsung Galaxy Watch4 est équipé d’un capteur innovant BioActive de Samsung, Que cuenta con un diseño más pequeño y compacto manteniendo la precisión en cada una de las mediciones. Este nuevo sensor 3 en 1 utiliza un único chip para manejar con precisión tres potentes sensores de salud. Dispone de capteur optique de fréquence cardiaque, capteur électrique de fréquence cardiaque et d’impédance bioélectrique.

Perfecto para la salud y el deporte

Como no podía ser de otra manera, el usuario puede elegir entre una amplia gama de entrenamientos, donde tendremos recuento de calorías y las métricas del ritmo cardíaco aparecen en la pantalla para facilitar el seguimiento. El smartwatch detecta la actividad física para seguir tus rutinas y admettre plus de 90 ejercicios para un informe plus précis. El descanso también es important y por eso integra un detecteur de patrones de sueño, pudiendo además detectar los ronquidos y obtener el nivel de oxígeno en la sangre mientras dormimos.

El Galaxy Watch4, avec la nouvelle interface One UI Watch, les applications se installant automatiquement et la smartwatch en se détachant et en téléphonant. El usuario también puede controlar sin esfuerzo su experiencia móvil con el asistente Bixby o su bisel giratorio ya través del control de gestos. También destacan por contar con tecnología eSIM y una gran batería de hasta 40 horas de duración. Con solo 30 minutes de carga se pueden obtener hasta 10 horas de batería.

Con un gran descuento en Amazon

El Samsung Galaxy Watch4 tiene un precio oficial de 270 euros, no obstante, podemos aprovechar su oferta temporal en Amazon por el Black Friday de Amazon, que lo está vendiendo en estos momentsos por solo 199 euros. Estamos hablando de un descuento de más 70 euros que muchos no van a dejar escapar. Hay que señalar que la oferta es válida por la version de 40mm en sus diferentes colores. Además, el envío es gratis para los clientses Prime de Amazon, que también pueden optar por pagar este reloj a plazos, en 10 cuotas sin intereses de 19,90 euros. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo estará disponible esta oferta, que es válida en el momento de publicarse esta noticia, pero que podría desaparecer en cualquier momento por falta de stock.