Oferton! Llévate est une TV Box avec Android pour bronzer seul 52€

Hoy en día, gran parte del contenido audiovisuel que consumimos procede de las diversas plates-formes de streaming. Sin embargo, únicamente los usuarios de Smart TV pueden acceder a ello. Si no es tu caso y quieres revertir esta situación, hoy te proponemos una Boîte de télévision con la que podrás decir adiós a tus problemas de forma sencilla y, además, con un descuentazo bajo el brazo.

Como ya sabréis los que nos seguís, en Topes de Gama siempre tratamos de traer a nuestros lectores las mejores ofertas. En este caso hemos vuelto a conseguirlo, y si estáis pensando en comprar una TV Box de calidad ya un precio insurmontable, nuestra protagonista de hoy seguro que os interesará. Sin duda, uno de los mejores accesorios para nuestra tele.

Vive la télé como nunca antes

Vous avez installé une TV Box Android 4K et vous avez été fabriqué par la marque Engel. Gracias a este pequeño aparato que podrás colocar sin molestias en cualquier rincón de tu casa, será más fácil que nunca disfrutar de una cantidad illimitada de contenido y con una serie de facilidades que, sin lugar a dudas, no querréis dejar escapar una vez las probéis. Ils sont compatibles avec les plates-formes les plus populaires comme Netflix, Dinsey +, HBO, Prime Vídeo y un largo etc.

Pero no solo podréis disfrutar de una ingente cantidad de películas, series o documental, si no que además lo haréis en una calidad de imagen increíble, ya que esta TV Box puede reproducir una resolución de hasta HDR 4K de hasta 60 images par segundo.

Para mayor comodidad – si es que esto es posible-, este gadget viene de serie con el assistance de Google integrado, así como con Chromecast. Y por si fuera poco, su sistema operativo Android nos ayudará a manejar nuestra TV gracias a su interfaz intuitiva y apta para cualquier usuario, sin importar su experiencia previa con este formato.

Esta TV Box Android 4K Vous n’êtes pas non plus connecté à nos différentes options de connexion. Podremos conectarla de forma sencilla a nuestra televisión a través de un cable HDMI o, por el contrario, podremos hacerlo mediante su función Bluetooth 4.2.

Desde luego, como habéis podido comprobar, esta TV Box nos proporcionará todo lo que necesitamos para vivir una nueva experiencia televisiva. Pero lo mejor de todo es que, además, la relación calidad-precio de este producto os dejará con la boca abierta.

Una oferta que no podrás pasar por alto

Como ya hemos dicho, isa increíble TV Box no solo no ofrece unas prestaciones del más alto nivel, si no que también viene of the mano of an precio bastante más bajo del habituel. Esta promoción la podemos encontrar en la página web de Amazon, donde disfrutaremos de un más que interesante 17% de descente adicional y con envío gratis, por si fuera poco.

Por lo general, el precio de venta general de este producto suele orbitar entre los 63 euros. Sin embargo, ahora puede ser nuestro pour bronzer en solo 52 euros. Desde luego, pocas veces vamos a encontrar un dispositivo como este a un precio tan bueno. Una de esas ofertas que no nos conviene dejar escapar.