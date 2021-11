Oferton! Patinete eléctrico para niños por… ¡solo 118€!

Los scooters o patinetes eléctricos han llegado para quedarse. Hay muchas personas adultas que ya lo utilizan como su desplazamiento diario para ir a trabajar o estudiar, pero cada vez son más niños los que vemos con este tipo de vehículo sostenible. Lo cierto es que son los niños los que más conciencia tienen sobre el bienestar del planeta y los que no toca dejarles un mundo más sostenible. Por ese motivation, este patinete eléctrico para niños que tienen un descuento bestial, es una de las grandes opciones de hoy.

Pas de fils pocas las personas que van a provechar el Black Friday para adelantar las compras navideñas. Por ese motivo, si estás pensando en un regalo estrella para esta Navidad, echa un vistazo a este scooter électrique Xtreme XD de SmartGyro. Ahora mismo tiene un descuento bestial en Amazon, ya que acaba de caer a su precio mínimo histórico.

Perfecto para niños y jóvenes

Este scooter eléctrico cuenta con un Moteur puissant Brushless sin correa ni rodamientos que no necesita mantenimiento y evita averías. Alcanza una velocidad máxima de 24 km/hy ofrece una autonomía de hasta 18 km. Cuenta con una rueda delantera neumática delantera para absorber baches y rueda trasera maciza para evitar pinchazos, freno eléctrico en la rueda trasera (de botón en manillar) y una batería de alta capacidad (6.600 mAh). Está pensado para ser utilizado por niños y jóvenes y va más allá de un simple juguete, ya que proporciona al usuario un transporte perfecto para ir al colegio, instituto.

Este Xtreme XD de SmartGyro tiene otras ventajas, que además hereda de los patinetes más grandes como el Afficher multifunción para seleccionar 3 marches différentes y con indicador de velocidad, kilometraje, capacidad de batería, etc. También dispone de freno y acelerador eléctrico (de botón en manillar) sin ningún tipo de mantenimiento. El transporte es otra de sus ventajas, ya que cualquier niño podrá plegarlo en pocos segundos y llevarlo en la mano de forma cómoda. Este modelo también incorpora luces traseras y permite ascender pendientes con un ángulo de inclinación de 15º.

Caractéristiques techniques complètes

Moteur puissant Brushless sin correa ni rodamientos, evita averías Rueda neumática delantera para absorbeur baches y rueda trasera maciza para evitar pinchazos Alcanza una velocidad máxima de 24 km por hora Base ancha antideslizante para ambos pies que aseguran una conducción . Permit ascender pendientes con un ángulo de inclinación de 15º Tiempo de carga máxima de 3-4 horas. Autonomía de hasta 18 km Dimensiones de la unidad: Desplegado 1100 x 410 x 1020 mm, plegado 1020x152x400 mm. Peso de la unidad: 10 Kg Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta

A su precio más bajo hasta el momento

Este patinete eléctrico tiene un precio habituel que roza los 250 euros, pero solo ahora puede ser nuestro por solo 118,49 euros. Estamos por tanto ante un descuento de plus de 130 euros o lo que es lo mismo, un 52% de descuento. Además, los clientses Prime no pagarán nada por los gastos de envío, pudiendo elegir también el pago a plazos del patín. Estamos ante una oferta tan suculenta que nos tenemos que no vaya a durar mucho tiempo, por lo que te aconsejamos que no tardes mucho en pensarlo.