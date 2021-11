Ofertón por el Black Friday, el Amazon Echo y… regalo incluido!

Cada vez fils más las personas que hacen uso de alguno de los asistentes virtuales más conocidos y populares. Oui que hay algunos como Alexa, que se han convertido en uno más de la familia. Es por eso, que uno de los dispositivos más demandados en el momento que queremos hacer nuestro hogar un poco plus inteligente, sean los altavoces con Alexa integrada. En este sentido, no hay duda que la familia Amazon Echo es una gran elección, sobre todo si encontramos algunos de sus miembros en oferta como ocurre ahora con el Génération Amazon Echo 4ª.

En concreto, la oferta que encontramos en estos momentsos por el altavoz inteligente incluye un increíble descuento y además, añade una Bombilla intelligente Philips Hue compatible avec Alexa. Es decir, que por mucho menos de lo que cuesta el Amazon Echo 4, nos podremos llevar el altavoz y la bombilla de regalo.

Amazon Echo 4ª génération en oferta y regalo incluido

El precio oficial para el famoso altavoz es de 99,99 euros, pero gracias al descuento aplicado en estos momentsos por Amazon, podemos comprarlo por seul 59,99 euros. Es decir, podemos ahorrar la cantidad de 40 euros si realizamos el pedido mientras dure la oferta. Ahora bien, por ese dinero también recibiremos una bombilla Philips Hue con casquillo tipo E27 y compatible avec Alexa. Esto quiere decir que podremos pedir al asistente que encienda o apague las luces con un simple commando de voz.

La oferta ofrece la posibilidad de elegir entre tres colores para el altavoz, antracita, azul grisáceo y blanco, y compris los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de aproximadamente una semana.

Pídele a Alexa todo lo que quieras

Este Amazon Echo 4ª generación es un altavoz que ofrece un sonido de alta calidad con unos agudos muy claros, medios dinámicos y tombes profundos para que podamos disfrutar de nuestra música favorita con una gran calidad de sonido. Oui que se trata de un altavoz compatible avec audio de alta definición sin pérdidas, available in servicios of music in streaming como el propio Amazon Music.

El hecho de que cuente con Alexa intégré, hace que podamos pedir al asistente que reproduzca nuestras listas de música favorita con un simple comando de voz. Ahora bien, eso no es todo lo que le podemos pedir al asistente, ya que con solo decir «Alexa» el asistente se pondrá en modo escucha activa y entonces podremos pedirle que nos diga el tiempo que va a hacer, estado del tráfico, noticias del día, añada recordatorios a nuestro calendario, etc.

Por supuesto, también es posible controlar otros dispositivos compatibles with Alexa a través del propio altavoz, como es el caso de la bombilla inteligente Philips Hue que acompaña al altavoz de regalo con esta oferta. Esto significa que, una vez sincronizada la bombilla con el altavoz, nada más entrar en casa podremos pedir a Alexa que nos encienda la luz.

En cuanto a diseño, este altavoz Amazon Echo 4ª generación cuenta con un formato compacto de forma redonda que se adapta a cualquier rincón de nuestra casa. También hay que destacar que dispone de varios botones físicos con los que apagar o encender el altavoz, controlar el volumen o desactivar los micrófonos de manera electrónica.