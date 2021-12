Ofertón por el Huawei Watch GT2… hoy casi a mitad de precio

En estos momentsos la oferta qu’existe en la mencionada tienda online te permite ahorrarte nada más y nada menos que el 46% del precio que tiene habitualmente. Esto supone que sólo tienes que pagar 129 euros para tenerlo en casa. Una cifra realmente baja por un dispositivo de lo más completeo y que cubre cualquier tipo de necesidad que se pueda tener. Además, si tienes una cuenta Prime el envío te vente gratis, lo que seguro que ayuda bastante a que te decidas a realizar la compra… algo que puedes hacer en este enlace:

Virtudes del Huawei Montre GT2

Una de las mejores y que le hace ser un modelo bastante llamativo es que la autonomía que ofrece permite llegar a las dos semanas sin problema alguno con un uso habituel. Es decir, que no tienes que restringir el uso que le das a la pantalla o el reconocimiento de la actividad física (eso sí, si activas el GPS integrado el tiempo desciende como es lógico, pero siempre pasarás de dos o tres días sin dificultad). Por cierto, que este es un modelo que cuanta con carga rápida, por lo que en 10 minutes logras energía suficiente para pasar 24 horas siempre.

Otra de las cosas que llaman la atención del Huawei Watch GT2 es qu’este es un wearable que ofrece una alta cantidad de funciones. Un ejemplo de lo que decimos es que, aparte de lo que es habitual en los relojes inteligentes, podrás desde gestionar las notifications que llegan al teléfono sincronizado por Bluetooth; contrôler la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre, sabre tu nivel de estrés gracias al smartwatch; e, incluso, tienes la posibilidad de concurrents lalamadas. La verdad es que la utilidad de este accesorio está fuera de toda duda.

Plus de points positifs

Entre las que creemos que se deben conocer está que la pantalla de 1,39 pulgada circulaire que se incluye tiene una excelente calidad. Esto es así en lo referente a la resolución como en el brillo, siendo muy important iso último ya que permite el uso del smartwatch en cualquier situación (incluso en la calle si existe una alta luminosidad). Aparte, no le falta protection para que los pequeños golpes no sean un problema. Ya que hablamos de résistance, tampoco le falta al Huawei Watch GT2 la propia frente al polvo y el agua, por lo que no debes tener miedo alguno al ir a la piscina con el reloj puesto o si te pilla una buena tormenta cuando haces deporte.

Con una gran sencillez a la hora de sincronizar este reloj inteligente con dispositivos iOS oui Android, ya que la aplicación necesaria la puedes descargar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales, debes saber que siempre tendrás una excelente experiencia de uso con este dispositivo ya que su processeur Kirin A1 es muy puissant y, a la vez, poco existente en el apartado del consumo. La verdad es que esta es una gran opción de compra, incluso para regalarlo en navidades, especialmente ahora que puedes conseguir este producto con una gran rebaja en Amazon.