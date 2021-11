Ofertón por esta Smart TV con Chromecast, llévatela por 249€!

Si eres de los que estas todo el día viendo contenidos en tu móvil pero te gustaría disfrutar de todos ellos en una pantalla más grande y estás pensando comprar un televisor, entonces hay una de las características que no puedes pasar por alto. En tu cas, l’idéal est la diffusion de Google Chromecast integrado. De esta manera, podrás enviar cualquier contenido del móvil o la tablet al televisor en solo un segundo y sin necesidad de dispositivos adicionales ni difíciles configuraciones. En ese caso, ahora tienes la oportunidad de conseguir esta atractiva Smart TV avec Chromecast un barato un precio realmente.

Se trata de la Systèmes TD K40DLX14GLE, un televisor que como su propio nombre indica es de 40 pulgadas y que resulta ideal para tenerlo en el dormitorio, la cocina o una estancia alternativa al salón. Un modèle de catalogue du fabricant d’este mimo año 2021 et que cuenta con un panel con resolución FullHD.

Android TV, assistance de Google et Chromecast

Uno de los grandes attractivos de este modelo es que se trata de un televisor inteligente con sistema operativo Android TV, por lo que ofrece un sistema muy intuitivo de manejar, con un énorme catálogo de aplicaciones y juegos, seguro y por supuesto, hace que tengamos accessoire assistance de Google y a con Chromecast intégré.

Por lo tanto, vamos a poder acceder a jeu de Google de forma rápida y sencilla para instalar nuestras aplicaciones favoris como Netflix, YouTube o DisneyPlus, pedir al asistente de Google que reproduzca nuestros contenidos favoristos con un simple commando por voz o enviar cualquier contenido de nuestro móvil al televisor.

El asistente por voz está impulsado por inteligencia artificial y es compatible with todas las aplicaciones disponibles in the Google Play para Android TV, mientras que el mando a distancia de esta Smart TV dispone de teclas de acceso directo a Google Assistant para un manejo mucho más sencillo .

En el apartado de connexion, esta Smart TV TD Systems dispone de tres ports HDMI, dos USB, entrada de video compuesto, puerto de interfaz común CI+, salida de audio digital, salida de auriculares, puerto LAN Ethernet RJ45 y por supuesto, conectividad inalámbrica WiFi y Bluetooth. Un téléviseur complet avec Android TV et compatible avec l’assistance de Google et sur la fonction Chromecast, que les podemos comprar en estos moments oferta a un precio más que atractivo.

Smart TV TD Systems de 40″ en offre

Concretamente, se trata de un televisor cuyo precio oficial es de tan solo 299 euros, pero que ahora es posible conseguirlo en promoción. La oferta la encontramos en Amazon, donde el gigante de las compras online a aplicado un 17% de descuento sobre este modelo. Esto supone un ahorro de 50 euros en su compra, lo que significa que podemos comprarla por seul 249 euros.

Una cantidad que podemos pagar en el momento de realizar el pedido o bien pagarla en 12 cuotas de 20,75 euros sin intereses. El plazo de entrega para esta Smart TV avec Chromecast de TD Systems es de tres jours hábiles, aunque podemos recibirla en un día menos si somos clients Amazon Prime. En ambos casos los Gastos de envío son gratis.