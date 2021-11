Ofertón por esta tablet Samsung de 10,4″, llévatela al mejor precio!

Si estás pensando regalarte una tablet para estas navidades, quizás estabas esperando las posibles ofertas en este tipo de dispositivos con motivation del próximo Black Friday 2021. Pues bien, Amazon ya ha comenzado con el aluvión de ofertas y es posible encontrar con un montón de productos atractivos descuentos. Entre todos ellos, encontramos esta tablette Samsung Galaxy Tab A7, un modelo que podemos conseguir ahora con un grand descuento.

Se trata de una de las tablet mejor valoradas en Amazon, un modelo que además cuenta con una configuración a nivel de hardware que nos va a permitir disfrutar de una gran experiencia de uso y que además, podemos conseguir ahora a un precio inmejorable.

La Galaxy Tab A7 et offre un équipement avec un processeur Octa Core de Qualcomm, el Muflier 662, y una memoria RAM de 3 Go y un espace pour l’almacenamiento interno de 32 Go que les podemos ampliar hasta 1 To gracias a su ranura para el uso de tarjetas microSD. Esta tablet Samsung es un modelo con pantalon de 10,4 poudres que ofrece una resolución Full HD y est disponible dans les versions WiFi et 4G.

Offre pour la tablette Samsung Galaxy Tab A7

En cette occasion, l’offre est disponible tant pour la version 4G que pour le WiFi. Por su parte la 4G pasa de los 289 euros de su precio original a costar tan solo 236,71 euros. Esto es gracias al descuento del 18% que Amazon ha aplicado sobre este modelo y que nos permite ahorrar más de 52 euros en su compra. Además, Amazon permite su financiación y ofrece la posibilidad de pagarla en 4 cuotas de 59,18 euros durante un plazo de 90 días al 0% de interés.

La oferta por esta tablet 4G de Samsung incluye los gastos de envío gratis, por lo que podremos recibirla en casa sin ningún coste adicional en un plazo de entre cuatro y seis días hábiles, salvo que seamos clientses Amazon Prime, en cuyo caso podremos recibir la tablet en casa en un tiempo de entre tres y cinco días.

En el caso de la version WiFi, que ofrece un plazo de entrega de tan solo un día y envío gratis, el precio original es de 229 euros, pero ahora podemos comprarla por solo 179 euros.

Buen rendimiento para todo tipo de tareas

En el apartado multimedia, hay que destacar que se trata de un modelo equipado con una cámara trasera de 8 megapíxeles y cuatro altavoces optimizados con Dolby Atmos y tecnología envolvente 3D que ofrecer un sonido estéreo de alta calidad. En lo que a la batería se refiere, esta tablet Samsung Galaxy Tab A7 cuenta con una de 7040 mAh de capacidad con carga rápida de 15W que ofrece la suficiente autonomía como para estar usándola durante todo el día sin tenernos que preocupar de tener cerca un enchufe .

Su modo oscuro, además de reducir la fatiga visual, permite también ahorrar energía y por lo tanto, alargar la vida de la batería. A nivel estético, hay que destacar que cuenta con un cuerpo metálico con un grosor de bronzage solo 7 mm t’es pas peso de 476 grammes. Esto hace que sea un dispositivo fácil de manejar, incluso por los más pequeños de la casa, ya que esta tablet Samsung cuenta con un montón de ajustes para el control parental que permiten establecer restricciones del uso de determinadas aplicaciones, tiempo de uso y de juego , etc.