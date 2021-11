Ofertón por estos auriculares Bose… mejores que los Airpods!

Si eres de los que usa habitualmente auriculares y a probado ya unos con cancelación de ruido, entonces seguro que te has propuesto no usar nunca más un modelo que no cuente con esta característica. Oui que non hay ninguna duda de que unos buenos auriculares con cancelación de ruido ofrecen una experiencia que está años luz del resto de modelos que no cuentan con esta capacidad. En este caso, si estás pensando comprar unos, ahora tienes la oportunidad de conseguir los Écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit con descuentazo.

Lo cierto es que el fabricante Bose es uno de los grandes fabricants de referencia cuando hablamos de dispositivos de sonido, y estos auriculares son un claro ejemplo por la gran calidad de sonido que ofrecen y la expérience irrépétible de l’usage.

Con cancelación de ruido regulable

Oui que estos auriculares Bose ofrecen un sonido de alta fidelidad bajo la premisa de que un mejor sonido empieza por un mejor silence. Es por eso que el fabricante ha equipado a este modelo con las más revolucionarias innovaciones acústicas y la que para muchos es la mejor tecnología de cancelación de ruido, Réduction du bruit acoustique de Bose.

Tanto es así, que se convierten en los auriculares perfectos para escuchar nuestra música favorita o atender llamadas en cualquier momento y lugar, da igual si estamos en una cafetería, en el transporte público o andando por la calle, estos auriculares de Bose son capaces aislarnos del ruido que nos rodea para disfrutar de la máxima calidad de sonido. Además, permiten personalizar el nivel de cancelación de ruido para cada momento, así podremos ser nosotros mismos los que podremos controlar cuánto queremos oír de aquello que nos rodea.

Por si fuera poco, es un modelo que dispone de mode de transparence para conversaciones, es decir, nos permite llevar los auriculares puestos mientras hablamos con alguien a través de los auriculares y queremos oir perfectamente a alguien que tenemos al lado.

Estos auriculares Bose son capaces de reproducir tombes muy profondes y un sonido muy realista, además, cada vez que cambiemos o ajustemos el nivel de volumen los auriculares se encargan de recalibrer el sonido automáticamente. Pour tout le monde, les écouteurs à réduction de bruit QuietComfort son unos auriculares que han sido fabricados con el maximo cuidado para ofrecer una gran comodidad a la hora de llevarlos puestos durante horas.

Y es que además de estar fabricados de silicona muy suave, les acompañan las puntas StayHear Max que se ajustan a la perfección a nuestro oído. Unos auriculares resistentes al agua y al sudor, por lo que podemos llevarlos cuando hacemos deporte o llueve sin que esto suponga un peligro para ellos.

Auriculares Bose QuietComfort al mejor precio

El precio de venta recomendado para estos completos auriculares es de 279,95 euros, pero tal y como os adelantábamos, ahora es posible conseguirlos con un descuento del 33%, lo que supone un ahorro de plus de 93 euros en su compra si realizamos el pedido antes de que finalice la oferta.

De esta manera, solo tendremos que pagar por ellos la cantidad de 186,63 euros. Cantidad que Amazon permite pagar en 10 meses sin intereses. El plazo de entrega es de tan solo un día para clientes Amazon Prime y de cuatro días para el resto, siendo en ambos casos los gastos de envío gratis.