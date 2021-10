Ofertón por un tablet Lenovo con Alexa y envío gratis en Worten

El modelo exacto del que estamos hablando es el Lenovo Tab M10 Plus, un equipo que tiene características muy interesantes pero que por lo que destaca especialmente es por un accesorio que incluye en el qu’existen tanto altavoces como micrófono y que le hace poenteel de voz Alexa de forma directa una vez que conectas el tablet a la base. Por lo tanto, podrás realizar una gran cantidad de acciones de forma sencilla e, incluso, managementar los accesorios que tienes en casa que son compatibles tumbado pero el sillón y simple y llanamente dando la orden correspondiente.

La pantalla que incluye este dispositivo es de 10,3 pulgadas, tamaño más que suficiente para podder disfrutar en prácticamente cualquier lugar tanto de series como de películas… y aprovechando también que la résolution de este componente es Full HD. Por lo tanto, se convierte en un buen acompañante cuando sales de viaje ya que el acceso a internet lo tienes asegurado debido a la inclusión de Wifi y, además, el accesorio antes mencionado permite disfrutar de una calidad de sonido muy alta debido entre otras cosas a la compatibilidad que ofrece este Lenovo Tab M10 Plus con Dolby Atmos. Claramente, este es un tablet perfectamente preparado para consumir contenidos multimedia.

Un hardware que no tiene fisuras

Sin llegar a ser un modelo de gama alta, este es un equipo lo suficientemente potente para Poder disfrutar of the práctica totalidad de las aplicaciones qué vas a encontrar en Play Store (ya que el sistema operativo que utiliza el equipo es Android). El caso es que la cantidad de RAM llega a los 4 GO, lo que es más que suficiente para no tener problemas a la hora de utilizar el tablet con la fluidz adecuada y en cualquier momento. Además, en su interior encontrarás un processador MediaTek Helio P22T de ocho núcleos y que es capaz de trabajar a une fréquence maximale de 2,3 GHz. Por lo tanto, incluso la mayoría de los juegos van air a la perfección al utilizar este producto de Lenovo.

Oferta por este tablet de Lenovo

El lugar en el que está activa la promoción de la que hablamos es la tienda online de Worten, donde ahora mismo solamente tienes que pagar 205,07 euros para tener en casa el dispositivo (sin sumar nada por los gastos de envío), incluyendo el accesorio que permite acceder al uso de forma nativa del asistente Alexa. Sin más, te dejamos el enlace que debes utilizar para hacerte con este producto que tiene un peso lo suficientemente bajo –460 grammes– para que lo puedas llevar de un lado a otro con total comodidad.

Antes de finalizar queremos mencionar un par de detalles que creemos que sons importantes de este dispositivo. El primero es que esa autonomía llega hasta las ocho horas de forme habituelle avec une batterie de 5.100 mAh. Además, el almacenamiento es de 64 GB, una cantidad bastante notable pero que no tendrás problema alguno para ampliar utilizando para ello tarjetas microSD de amplia capacidad.