Oferton! Smart TV de Samsung de 55″ 4K pour des prix de 500€

Aunque la situación pandemica nos permita poco a poco volver a los cines, no deberías privarte de montar el tuyo propio en casa. Pero para eso necesitarás un buen televisor como esta Smart TV Samsung UE55AU7175UXXC que está ahora rebajada et la tenue en ligne de MediaMarkt. Con una pantalla de 55 pulgadas y una gran calidad de imagen, no encontrarás mejor aparato con el que ver tus películas y series favoritetas.

Más allá de sus funcionalidades, cabe destacar el precio tan bajo que tiene ahora este television. Si te das prisa, puedes aprovecharte un 15% de descuento con el que te ahorrarás plus de 80€. Sin duda, una oportunidad irrepetible que, estando tan cerca de la Navidad, podría hasta resolver ese regalo que tienes pendiente.

Por no hablar de la plataforma de entretenimiento que tiene incluida, en la que podrás consommer todo tipo de contenido, así como de las mejores aplicaciones para hacer deporte, videollamadas e, incluso, trabajar desde casa.

Pantalla de gran calidad

Como decimos, uno de los aspectos que plus destacan de esta Smart TV Samsung UE55AU7175UXXC es su gran pantalla de 55 pulgadas. Pero la cosa no queda ahí, ya que su processador Crystal UHD con soporte para HDR10 + y HLG mejoran considérablement la imagen que ofrece el televisor.

Se trata de un panel que está conformado por nanopartículas inorganicas cristalinas, capaz de reproducir plus de 1000 millions de couleurs. Y lo mejor de todo es que este televisor te podrá acompañar durante muchos años, ya que esta no es una de esas características que se degradan con el tiempo.

Si eres aficionado al cine oa los videojuegos, la conseguir una buena capacidad de inmersión que ofrece esta Smart TV no te pasará desapercibida. Oui que te permitirá sumergirte en todas esas experiencias hasta unos niveles que asustan. Imágenes vividas, de gran resolución ya todo color.

También cabe mencionar la presencia de la tecnología Contraste Enhancer. Gracias a ella, descubrirás un nuevo nivel de profundidad y color. De hecho, este televisor de Samsung analiza cada imagen para crear tonalidades más naturales y realistas.

Un téléviseur Samsung que lo tiene todo

Pero esa no es the unique virtud de esta Smart TV Samsung UE55AU7175UXXC. En su interior descubrirás que cuenta con una plataforma de entretenimiento llamada Tizen. Esta incluye todo tipo de plates-formes de vidéo comme Netflix, HBO ou Prime Video.

Dicho esto, si piensas darle un uso intensivo a este television, tal vez te convenga acoplar una TV Box o un Chromecast, ya que te ayudarán a sacar el máximo prouvecho del aparato y de su panel VA. Sus siglas significan Vertical Alignment, un componente que destaca por su Angulo de visión mejorado respecto a los paneles TN.

A qué esperas para hacerte con tu Smart TV de Samsung? Con el 15% de suite que tiene ahora en MediaMarkt, lo caro sería no comprarla. Y recuerda que puedes conseguirla sin levantarte del sofá, ya que la tienes en la tienda online a solo un par de clics de distancia.