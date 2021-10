Oferton! Smart TV QLED TCL de 55″ par solo 599€ en MediaMarkt

Lo cierto es que buscar un televisor que cumpla con todas nuestras necesidades o gustos y que encaje dentro de nuestro presupuesto puede llegar a ser una tarea complicada, pero ahora es posible conseguir esta completísima e interesante Smart TV a un precio muy muy ajustado.

El modelo en cuestión es el TCL 55C722, un téléviseur de 55 pulgadas de diagonal con un panel QLED que ofrece una resolución 4K UHD, sonido Dolby Atmos, es compatible avec l’assistance de Google y cuenta con sistema operativo Téléviseur Android. Como carta de presentación lo cierto es que no puede tener mejor pinta, ahora bien, todavía puede mejorar la cosa cuando sepas el precio.

Smart TV QLED TCL 55C722 et offre

Se trata de un modelo que a pesar de sus grandes prestaciones tiene un precio oficial bastante ajustado, y es que tan solo cuesta 699 euros. Sin embargo, en estos momentsos podemos encontrarla en oferta con motivation de la semana web de MediaMarkt. Esto ha hecho que podamos disfrutar de casi un 15% de descuento en este modelo, lo que supone un ahorro de nada más y nada menos que de 100 euros.

Por lo tanto, si aprovechamos a realizar el pedido mientras dure la oferta, el precio final para esta Smart TV QLED TCL de 55 pulgadas es de tan seul 599 euros. Oferta que además incluye los gastos de envío gratis y que podemos financiar para pagar en 12 cuotas de 54,90 euros. El plazo de entrega es de entre dos y cuatro días, pudiendo elegir también como método de entrega la recogida en tienda si tenemos un MediaMarkt cerca de casa.

Grande qualité avec Android TV

A nivel de diseño, esta Smart TV QLED TCL 55C722 destaca por tener un cuerpo muy delgado y unos marcos casi invisibles tanto en los laterales como en la parte superior. Esto hace que la experiencia de visualización sea mucho más inmersiva.

La calidad que nos ofrece este modelo es de nivel premium gracias a su tecnología Point quantique, Dolby Vision et HDR10+, que hace que cada escena se muestre con una gran calidad de imagen, colores muy vivos y un increíble nivel de detalle. Un Smart TV QLED qui ofrece un sonido de altura gracias a Dolby Atmos para que la experiencia audiovisuel sea lo más completea posible.

Por si fuera poco, es un modelo con sistema operativo Téléviseur Android, por lo que nos acceso a miles de aplicaciones y juegos available in the Google Play. También es un televisor compatible avec el asistente de Google, por lo que podemos pedirle que nos reproduzca nuestros contenidos favoristos con un simple comando de voz, al mismo tiempo que nos ofrece una interfaz fácil, rápida y segura.