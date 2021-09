ofertones por teles 4K avec Chromecast

La práctica totalidad de las teles que utilizan el sistema operativo de Google incluyen un reproductor como el antes indicado, que entre otras cosas permite enviar contenidos directement desde el teléfono del tablet y poder disfrutarlos en una pantalla mucho más grande. Además, el uso de este componente es de lo más sencillo ya que muchas de las aplicaciones qu’existen para Android ofrecen soporte nativo y, por lo tanto, el proceso, desincronización es tan sencillo como efectivo.

Las teles con Chromecast que están en oferta

Todos los modelos que vas a encontrar en este artículo son excelentes soluciones debido a su calidad tanto en el acabado cómo es la calidad de imagen, ya que ofrecen soporte para contenidos HDR con una resolución nativa 4K. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla en todos los casos es lo suficientemente grande como para convencer, hablamos de ocasiones que no te debes perder ya que tienen descuentos que son muy interesantes y que puedes aprovechar desde casa con total fiabilité.

Sony BRAVIA KE55XH9005PBAEP

Es de los modelos más interesantes que puedes encontrar entre los modelos con Chromecast que tiene une oferta importante. Con una alta calidad que te permitirá disfrutar al máximo de series y películas (y sin olvidar también los juegos), las dimensiones de la pantalla que ofrece este dispositivo son de 55 pulgadas, lo que siempre es de lo más. Adecuado.

Este es un equipo que también resulta ideal para el escalado de las imágenes y, de esta forma, siempre disfrutar de la mejor resolución posible. Ahora mismo puedes comprar este producto con un 17% de descuento, por lo que solo tienes que pagar 990,91 euros.

Systèmes TD K50DLX11US

Estamos ante una opción de lo más económica, pero esto no quiere decir que el televisor del que hablamos no tenga una gran calidad y options de buenas. Aucune fraude à la qualité de l’image et du lama à l’attention d’une connexion excellente d’aucune falta à la posibilidad de acceder à un câble Internet sin y, tiene puertos HDMI más que suficientes para que no tengas que estar conectando y desconectando nada. Su panel es de 50 pulgadas.

El ahorro que puedes conseguir si lo dejas pasar la ocasión de la que estamos hablando es interesante ya que se sitúa en el 12%, lo que supone que solo tienes que pagar 348,99 euros… una cifra al alcance de muchos.

TCL 55P615 avec Chromecast

Otro buen televisor que cuenta con amplias posibilidades como por ejemplo el dar uso a diferentes asistentes de voz, algo que tiene como consecuencia que podrás gestionar cualquier accesorio que sea compatible con Alexa. Bien en la calidad de imagen y Hola compatibilidad completa con contenidos de alto rango dinámico, por lo que podrás disfrutar de colores de alta calidad, su tamaño de 55 pulgadas convence.

Si Te llama la atención esta tele ahora mismo puedes comprarla por 447,70 euros, una cifra de lo más sensata gracias a que en Amazon puedes realizar la compra con un 10% de descuento.

Philips 50PUS8506

Aucun tiene fisura alguna esta tele que cuenta con reproductor Chromecast y, además, una calidad de imagen realmente buena que se combina con la tecnología Ambilight para darle mucho más ambiente a esos momentsos en los que disfrutas de series y películas. Cumple con el sonido y, como su base es de un único elemento, podrás colocarlo en prácticamente cualquier lugar.

Un buen descuento te permite pagar únicamente 817 euros por esta Smart TV que tiene una pantalla de 50 pulgadas y que no consommer excesiva energía.